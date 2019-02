Gama Maserati 2019: per si us toca la rifa

Fundada el 1914 a la ciutat italiana de Bolonya, Maserati és una de les marques de cotxes de luxe amb més prestigi del món de l’automòbil. La seva tradició ha estat històricament vinculada a la competició. En aquest camp, els títols mundials per pilots de Fórmula 1 dels anys 1954 i 1957 que va obtenir Juan Manuel Fangio al volant del llegendari 250 F probablement són els èxits més destacats de la marca italiana; tot i que el pilot argentí també va competir primer amb un Mercedes.

La casa del trident (en referència a la famosa font de Neptú que hi ha a la capital de la regió de l’Emília Romanya), vinculada a Ferrari pràcticament des del començament -i més tard al grup Fiat-, sempre s’ha caracteritzat per fer uns cotxes d’una gran bellesa, gairebé irresistible.

Actualment la seva gamma de productes la formen el Quattroporte, que és el buc ensenya de la marca, nascut al 1963; la berlina esportiva Ghibli; el SUV Levante, i els cupè esportius Gran Turismo i Gran Cabrio.

En ocasió del Festival de la Velocitat de Goodwood, aquest fabricant va presentar les principals novetats del seu catàleg. De tota la gamma Maserati per al 2019 destacarem el Ghibli i el Levante, que en ocasió del seu rellançament al mercat estatal (on l’any passat van vendre 475 cotxes) hem tingut ocasió de provar per carreteres i rutes del Maresme, i que són els que han rebut els canvis més significatius.

El Quattroporte -amb un arc de preus que va des dels 114.100 fins als 154.100 €- també ha viscut algunes modificacions. A més d’una ampliació de la gamma de colors, i de la millora del sistema d’entreteniment MTC+, el més important és el restyling de la consola central, que incorpora una palanca de canvi nova, amb un recorregut més curt que és més fàcil d’utilitzar. Per passar del programa automàtic al manual en la caixa de canvis ZF de vuit velocitats n’hi ha prou amb desplaçar aquesta palanca a la dreta o a l’esquerra, amb un senzill moviment.

La gran estrella de Goodwood va ser el Levante GTS, que portarà un motor V8 de 550 cv signat per Ferrari que, malauradament, no estarà disponible per al mercat europeu. Equipat amb tracció a les quatre rodes, fa el 0 a 100 en només 4,2 segons. Com us podeu imaginar, l’habitacle és espectacular. Destaca, sobretot, la utilització de l’exclusiu cuir Piano Fiore (opcional) per a la tapisseria.

L’aposta pel SUV

A Maserati saben que el 57% dels cotxes de luxe que es venen actualment formen part del segment dels SUV, i per això l’aposta pel Levante és tan forta. Avui, el 60% dels cotxes que venen d’aquesta marca són d’aquest model.

A la versió provada, les principals novetats van ser -a més d’aquest canvi a la consola i al sistema d’ infotainment MTC+ ja vist en el Quattroporte-, la incorporació dels llums full led Matrix, el control IVC, l’ampliació fins a onze de la gamma de colors, el canvi del disseny de l’habitacle, les llandes remodelades, i el sistema AWD Q4 intel·ligent. Està clar que el Levante és un SUV amb un ADN 100% Maserati, amb tot el que suposa pel que fa a luxe, estil i tecnologia.

Aquest cotxe es presenta en dos nivells d’acabats: GranLusso i GranSport. En el primer, cal destacar el concepte del seu interior, signat per Ermenegildo Zegna, que hi aporta, entre altres coses, una espectacular seda finíssima per alguns rematats de la tapisseria.

La marca italiana sempre ha tingut tendència a batejar alguns dels seus cotxes amb noms de vents, una història que va començar a començaments dels seixanta amb el Mistral, i que ara té continuïtat amb aquest SUV.

La gamma de preus del Levante va dels 91.800 als 124.600 euros. Les tarifes del Ghibli són una mica més econòmiques : dels 83.200 als 121.500 euros per aquesta sofisticada berlina.

Conduir el Ghibli és un plaer. Sobretot gràcies al motor V6 gasolina de 3.0 de 430 cv. També hi ha una altra versió de 350, i una turbodièsel de 275; totes tres compleixen la normativa Euro6c que regula les emissions contaminants. Però a banda del motor, les sensacions al volant d’aquest cotxe són úniques, començant per les que transmeten els materials emprats i l’estil que traspuen.

El Ghibli el fabriquen a Grugliasco, on també fan el Quattroporte, mentre que el Levante el munten a Mirafiori; les dues als afores de Torí. La tercera fàbrica del trident, la més antiga, està al Viale Ciro Menotti, a Mòdena.