Escuderia Osona: 50 anys a tot gas

Amb la presentació del llibre recopilatori de la seva història a començaments d’aquest estiu, l’Escuderia Osona ha tancat els actes de celebració del seu 50è aniversari. Aquesta entitat ha sigut i és una de les més importants de l’esport de motor català, tant per l’activitat que ha dut a terme com per la dimensió de les persones que n’han format part. Els pilots han defensat els seus colors en tota mena d’especialitats, tant de dues com de quatre rodes.

El 26 de novembre del 1968, un grup d’entusiastes de la benzina van lliurar els estatuts fundacionals d’aquest club a la Federació Espanyola d’Automobilisme, que aleshores presidia el singular comte de Villapadierna. Josep Maria Onyós de Plandolit i Serrabou va ser el primer dels set presidents que ha tingut l’Escuderia Osona des de la seva creació. Actualment és Joan Panadès qui ocupa aquest càrrec, al qual va accedir a començaments de 1987. Cal atribuir gran part dels èxits d’aquesta institució, que ja és històrica i referent, a la seva gestió durant més de trenta anys.

Anteriorment, Panadès formava part del Moto Club Sant Julià i de la Penya Motorista Centelles, que, com el Moto Club Vic, van establir les bases de l’Escuderia Osona. Aquesta entitat es va convertir en aglutinadora de les activitats i proves de motor que molts altres clubs de la zona organitzaven a la comarca abans de la seva fundació. Entre les curses que s’han corregut sota la gestió de l’escuderia catalana, la més important ha sigut probablement el Ral·li d’Osona, que es va córrer per primera vegada el 23 d’agost del 1969. L’edició inaugural de la cursa tenia un recorregut de 255 quilòmetres i dos trams -la Trona i Collformic-, i va reunir 32 cotxes -dels quals van acabar 26- i dues motos. La victòria va ser per a la parella Ramon Jounou - Josep March, que anaven amb un Porsche 911 S. Aquest estiu se n’ha disputat la 51a edició, amb victòria de José Luis García i Jordi Forcada, que es van imposar als altres 42 equips en un recorregut de 336 km i cinc trams de velocitat que feien dues vegades.

Any rere any aquesta cursa ha anat guanyant prestigi, i en quatre edicions fins i tot va arribar a puntuar per al campionat d’Espanya de l’especialitat. En el palmarès de la prova destaquen noms com els de Servià, Zanini, Bassas, Puras, Bardolet, Pons, Ventura i Josep Maria Membrado, que és qui l’ha guanyada més vegades: 10. Alguns dels trams per on centenars de pilots han passat durant aquests 50 anys són dels més coneguts del panorama català de ral·lis i formen o han format part del recorregut d’altres curses molt arrelades al país.

A més d’aquesta prova, l’Escuderia Osona també organitza curses amb molt de renom, com la Pujada a Sant Bartomeu del Grau, la Pujada a la Trona o el Ral·li Sprint de Sant Julià. També gestiona tota mena de competicions menors de cotxes i motos per diferents indrets de la regió. Els membres d’aquesta entitat també destaquen pel paper que han jugat com a col·laboradors d’altres clubs promotors de curses arreu del territori. En aquest sentit cal destacar la feina importantíssima que han fet al Ral·li Catalunya, tant quan puntuava per al campionat d’Europa com quan ho feia per al del món. Aquesta sinergia és un exemple de la bona sintonia que hi ha entre el club osonenc i el RACC, a qui sempre ha estat vinculat.

El 1988 va arribar una de les fites més importants per a l’Escuderia: la inauguració del Circuit d’Osona, on es va poder donar continuïtat a les curses de karts que van començar a Tona als 70 i que ha servit d’escenari per a activitats de formació, proves de supermotard, de resistència o de dirt track. Quan es va posar en marxa el Circuit d’Osona ja es pensava en la possibilitat de fer-lo créixer en un futur no gaire llunyà. El 2008 es va presentar un projecte d’ampliació a la FIA, que hi va donar llum verda. Però si bé la pista ha anat millorant i les seves instal·lacions han rebut actualitzacions periòdiques, les obres més importants encara no estan acabades.

El nou circuit doblarà l’actual en superfície. La pista de kàrting creixerà fins als 1.226 metres i tindrà una amplada mitjana de 9 metres, cosa que permetrà acollir competicions internacionals. La voluntat de Joan Panadès és que, a més de les activitats que ja s’hi fan actualment, el circuit també pugui servir per a competicions de Moto3, turismes i GT.

Del trial al motocròs, passant pels ral·lis, les pujades en costa i les curses de slot (Scalextric), el món del motor català ha d’estar permanentment agraït a l’Escuderia Osona per tants anys de dedicació, entusiasme i feina ben feta.

Una obra monumental: 50 anys de projectes

El periodista vigatà Josep Autet, que acumula una llarga experiència com a copilot de ral·lis al costat de campions molt il·lustres, és el responsable de l’agència de comunicació Jas Info Service, especialitzada en el món del motor, i l’autor del llibre que recopila les cinc dècades d’història de l’Escuderia Osona. Aquesta publicació de gran format té gairebé 600 pàgines i més de 1.500 fotografies que recullen el testimoni gràfic d’aquest mig segle de gasolina.

50 anys de projectes és una obra imprescindible, no només per conèixer la història d’aquesta entitat i les gestes dels seus integrants, sinó també per comprendre la dimensió de la seva aportació al motor català durant tots aquests anys.

Es tracta d’un treball de documentació magnífic, fet amb molt de rigor i que ens ajuda a entendre alguns dels grans èxits dels pilots catalans dels últims temps i els seus orígens més arrelats.