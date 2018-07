Electric GT: el primer, que encengui el llum

Quan la Fórmula E -el primer campionat per a monoplaces elèctrics de la història- va disputar la primera prova el setembre del 2014 a Pequín, l’experiència va ser un fracàs. Un autèntic “cuento xino”, van dir alguns i jo entre ells.

Quatre anys després, aquest certamen, fundat per Alejandro Agag, té algunes curses força distretes i és un model d’èxit que ha centrat l’atenció de moltes mirades. Sobretot la dels grans fabricants generalistes de l’automòbil. Mentre que a la F1 oficialment només hi ha tres constructors de cotxes (Mercedes, Ferrari i Renault), tot i que altres marques hi estiguin indirectament involucrades (Alfa Romeo, Aston Martin, Infiniti...), la capacitat del certamen del cotxe elèctric per seduir la indústria de l’automòbil sembla molt superior.

La cinquena temporada d’aquest campionat comptarà amb el concurs de fabricants com BMW, Mercedes, Porsche i Nissan, i actualment ja té la participació d’Audi, DS, Renault, Mahindra o Jaguar. A més, per a l’any vinent el fabricant anglès promourà unes curses complementàries a les dels monoplaces amb vint unitats del model I-Pace, el SUV elèctric de la marca.

Precisament aquesta competició, o la que Seat vol començar amb l’e-Racer, la versió elèctrica del León Cupra de 670 cavalls, poden ser la competència directa de l’Electric GT, el primer campionat en circuit per a cotxes de gran turisme de sèrie que té la validació de la FIA.

Fa pocs dies, el Circuit de Catalunya va acollir l’estrena del model que servirà com a base de la primera edició d’un certamen que hauria de començar al novembre a Jerez i que finalitzarà el 28 d’octubre del 2019 a Vallelunga (Itàlia) després de deu curses que passaran per vuit circuits que no s’han revelat encara d’Espanya, França, Alemanya, Holanda, Regne Unit i Portugal.

El procés d’homologació del Tesla P100DL que ha fet la FIA ha sigut desesperadament lent, i la col·laboració del fabricant americ à no ha sigut l’esperada. Però ara que ja ha superat el feixuc assaig de xocque, entre altres coses, posa a prova l’estanquitat de les bateries en cas de col·lisió, per fi el cotxe ja és una realitat gràcies al treball de QEV Tech, que l’ha desenvolupat a les instal·lacions que té a tocar del traçat de Montmeló sota la direcció tècnica de l’enginyer Joan Orús, amb una llarga experiència en competició, també en l’àmbit de la Fórmula E.

A les tres primeres temporades de les Electric Production Car Series (EPCS), que serà la denominació oficial d’aquest campionat, tots els pilots dels deu equips admesos (de moment diuen que ja n’hi ha set d’interessats; el primer, SPV, d’origen suec) hauran de fer servir aquest vehicle, que dona l’equivalent a 778 cavalls de potència, i que ofereix un extraordinari parell motor de 995 Nm, cosa que li permet accelerar de 0 a 100 km/h en només 2,1 segons (un F1 o una MotoGP triguen 2,5 segons a fer-ho). El preu del cotxe, preparat per competir, estarà al voltant dels 300.000 €, i de moment només SPV en té un, justament el que va córrer a Montmeló.

L’escocès Mark Gemmell i el barceloní Agustí Payà són els màxims responsables de l’empresa promotora del campionat. La productora catalana Mediapro serà l’encarregada de la cobertura televisiva del certamen, i també de proveir tècnicament de tot el necessari per a la versió eSports que quedarà integrada dins de la plataforma LVP (League of Videogames Professionals), i que hauria de servir per descobrir i proporcionar des del món virtual els pilots del futur per a la competició real. Agustí Payà, el responsable tècnic del projecte, explica: “Durant els tres primers anys del campionat utilitzarem la plataforma d’aquest Tesla, amb algunes actualitzacions que s’hi aniran incorporant. A partir del quart any hi haurà un salt molt important, ja que les escuderies compartiran el xassís i la bateria, però podran introduir-hi la seva carrosseria, el seu motor, la transmissió...”

El format dels mítings de l’Electric GT començarà amb el shakedown dels divendres a la tarda. Els entrenaments i les curses es disputaran totes en dissabte. A les quatre de la tarda la primera, i amb la posta del sol la segona. Totes dues d’uns 60 quilòmetres de durada.

Com a complement a les curses de l’Electric GT hi haurà competicions per a karts elèctrics. L’e-kart que han fet per a aquest objectiu dona 50 CV. Arribarà als 150 km/h, i farà el 0 a 100 en 3,2 segons. Caldrà parar l’orella al futur d’aquest campionat, tot i que els seus cotxes no fan cap soroll.