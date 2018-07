Cotxes clàssics, una inversió segura

El volum dels inversors en el sector dels cotxes clàssics ha crescut un 450% en els darrers 10 anys: els cotxes representen un valor segur, discret i amb un manteniment relativament senzill.

Malauradament l’entrada massiva de capitals buscant cotxes clàssics on invertir ha disparat els preus del mercat, creant una autèntica bombolla especulativa. A tall d’exemple serveix esmentar el fet que hi ha BMW M3 E30 amb gairebé 40 anys a un preu més car que un M3 nou, molt més segur i potent que el seu predecessor.

I és que existeixen autèntics unicornis que multipliquen el seu valor exponencialment amb el pas dels anys. Ens referim a models de curta producció del qual es conserven poques unitats amb un bon estat de conservació. De fet un model relativament nou com l’Alfa Romeo 8c que costava uns 150.000 euros ara fa uns set o vuit anys es ven per més del doble del seu preu tot i haver estar utilitzat.

Hi ha altres factors que determinen el valor d’un cotxe clàssic, com ara la regió on es vulgui vendre (un Alfa Romeo es valora més als Estats Units que a Espanya, per exemple), l’historial de competició del cotxe, el llistat de propietaris anteriors (el cotxe d’Adolf Hitler es van subhastar a un preu molt superior al seu valor real) o el valor sentimental del cotxe pel seu comprador.

De fet els cotxes són autèntiques obres d’art sobre rodes amb una cotització que fluctua en funció del seu valor, sempre a l’alça, i les diverses variables del mercat. No és estrany veure com hi ha persones que compren un cotxe actual d’edició limitada per guardar-lo i revendre’l amb posterioritat a un preu sensiblement superior al seu valor de compra.

Invertir en un cotxe clàssic per assegurar una elevada rendibilitat i valor de revenda és relativament senzill si disposem d’un poder adquisitiu alt: els Ferrari F40, Lancia Delta Integrale HF o Jaguar XKSS mai deixaran d’augmentar la seva cotització ja que la demanda d’aquests models sempre serà elevada i l’oferta de cotxes en bon estat, molt limitada.

Però la clau d’una bona inversió és avançar-se al temps i saber quins cotxes es poden convertir en futurs clàssics amb una inversió relativament petita. En aquest sentit existeixen potencials clàssics per menys de 5.000 euros, com per exemple el Lancia Thesis o el Fiat Cupè, o per menys de 10.000, com els Audi TT de primera generació, els Golf R32 Mk3 i Mk4 o els Mazda MX-5 de primera i segona generació, sempre en funció del seu estat de conservació.

Mantenir un cotxe clàssic és senzill: molts dels col·leccionistes ni tan sols circulen amb ells. Buiden els líquids del vehicle, l’eleven i el protegeixen amb mantes protectores i deixen passar el temps mentre els cotxes augmenten el seu valor.