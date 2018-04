L'aventura de tenir un cotxe elèctric a Catalunya

Imaginem que volem comprar-nos un cotxe totalment elèctric, convençuts que representen el futur de l'automoció (nosaltres així ho creiem) i motivats per intentar reduir l'empremta de les nostres accions antròpiques sobre el medi. A continuació, desenvolupem alguns dels inconvenients que encara avui poden suposar un fre als clients potencials d'aquesta mena de vehicles, que, tot i créixer durant els últims anys, ho han fet una mica per sota de les previsions inicials.

Autonomia i 'range anxiety'

Un dels principals inconvenients dels cotxes elèctrics és l'autonomia, encara bastant inferior a la d'un cotxe amb un motor de combustió tradicional. Si bé l'autonomia no és un problema greu per si mateixa, l'escassetat de punts públics per recarregar els vehicles elèctrics ens obliga a canviar la manera de planificar la nostra mobilitat i pensar on i quan hem de carregar els vehicles. Un canvi de paradigma que necessita un temps d'adaptació (sobretot per als qui, com nosaltres, s'angoixen quan veuen un rang d'autonomia inferior als 100 quilòmetres).

Preu

No tothom pot desemborsar amb facilitat els 38.000 euros que costa un e-Golf o els 40.000 d'un BMW i3 (descomptes promocionals i incentius fiscals al marge). Els models més econòmics no suposen, encara, una alternativa del tot convincent als cotxes de combustió convencionals.

També és veritat que l'estat espanyol ofereix algunes subvencions i ajudes en forma de descomptes o incentius fiscals per comprar cotxes elèctrics, però cal saber que bona part d'aquests incentius, descomptes o ajudes han de tributar a la declaració de la renda, i més d'un declarant s'ha trobat amb la desagradable experiència de patir un requeriment d'Hisenda.

On recarrego el cotxe?

Cal disposar d'una targeta específica per poder carregar un vehicle elèctric en molts dels punts públics de l'àrea metropolitana de Barcelona. Per acabar-ho d'adobar, algunes targetes municipals no funcionen en altres municipis i viceversa. O si anem de Barcelona a Reus o Figueres, per exemple, potser ens trobem amb la dificultat de no trobar on podem carregar el vehicle per fer el viatge de tornada. Però encara n'hi ha més: a tot el Solsonès, al Priorat o als dos Pallars no hi ha cap punt de recàrrega ràpida, o a comarques com la Garrotxa només n'hi ha un i encara vinculat a una concessionària comercial.

Els temps de recàrrega dels cotxes actuals tampoc són els més adequats per fer desplaçaments mitjans amb freqüència, ja que els pocs punts de recàrrega ràpida disponibles poden estar ocupats i obligar-nos a esperar molt més temps del previst per carregar les bateries i fer nous desplaçaments.

Desgraciadament, no és estrany trobar sorpreses desagradables quan volem fer ús d'aquests punts, ja que massa cops els connectors ràpids no funcionen correctament o no és possible (per motius d'espai o de llargada del connector) endollar dos vehicles alhora.

Malauradament, el país no està preparat ara com ara per afrontar un repte tan important com el de la mobilitat elèctrica, i fins ara tampoc ha sorgit cap iniciativa institucional, industrial i empresarial per construir al Principat plantes de muntatge de motors elèctrics a gran escala, un sector amb molt marge de creixement i que podria ser un estímul important per al conjunt del teixit industrial català.