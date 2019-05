Audi e-tron: tecnologia d’alt voltatge

Fa un temps, quan als responsables d’Audi els preguntaven per què no incorporaven encara cap model totalment elèctric a la seva gamma, sempre deien: “No serem els primers, però quan el tinguem serà el millor cotxe”. L’Audi e-tron ha arribat amb força, disposat a marcar territori, com va fer la casa dels anells en el seu moment amb la tecnologia de tracció integral Quattro, o amb el cupè TT, que va apuntar tendència.

Audi vol liderar l’electromobilitat prèmium a mitjà termini. El 2025, un de cada tres cotxes d’aquesta marca serà electrificat. En els pròxims dos anys la firma tindrà dotze models nous amb aquestes característiques, dels quals cinc seran totalment elèctrics, com l’e-tron que avui ens ocupa, un cotxe nascut per lluitar contra automòbils com el Jaguar I-Pace o el nou Mercedes EQC -que són unes mica més petits- o el Tesla Model X -que és innecessàriament més gros-. L’Audi e-tron és un cotxe amb unes mides semblants a les del Q8. Fa 4,9 m de llarg, 1,6 m d’alçada i 1,9 m d’amplada. Són unes dimensions contundents que, quan hi puges i el condueixes, no ho semblen tant... Fins que arriba el moment de notar les conseqüències dels seus 2.490 quilos de pes, dels quals gairebé 700 corresponen a les bateries.

La prova dinàmica que hem fet per carreteres de tota mena per Euskadi ens ha agradat força. L’e-tron és un SUV amb tots els ets i uts, amb una personalitat Audi molt acusada i, sobretot, amb tot el que representa ser un cotxe 100% elèctric. Tant per la part positiva com per la que no ho és tant. Té una presència que, gràcies a una aerodinàmica molt treballada, destil·la un cert aire cupè. Una mica més endavant hi haurà la versió Sportback. L’any vinent la gamma s’ampliarà amb la GT Concept, molt esportiva, i el 2021 veurem el Q4 e-tron, del qual ja vam tenir un tast fa poc al Saló de l’Automòbil de Barcelona. Té capacitat per a cinc ocupants i una superfície destinada a la càrrega molt considerable: 600 litres al maleter del darrere i 60 al del davant (ja no que porta motor en aquest lloc).

Amb una autonomia de 417 quilòmetres, porta dos motors elèctrics que són capaços d’oferir una potència equivalent a 408 cavalls. Això permet una velocitat punta limitada a 200 quilòmetres per hora, i una acceleració de 0 a 100 en només 5,7 segons; una capacitat semblant a la que proporcionen altres models d’Audi com l’SQ5 o l’S4.

I aquí hi ha la mare dels ous. Va tan bé, accelera tant, és tan estable... que arriba un punt que t’oblides que és un elèctric, i això pot ser un inconvenient a l’hora d’acostumar-te a la peculiar frenada que té aquest cotxe. Per aturar aquesta massa a alta velocitat cal trepitjar amb contundència el pedal, i ajudar-se també del fre motor amb l’assistència que proporcionen les lleves que hi ha al volant. No és que no freni, és que frena diferent, i això requereix d’un cert temps d’adaptació. No és l’única cosa a la qual ens haurem d’acostumar. Aquest Audi incorpora un sistema de retrovisors exteriors virtuals als costats. No hi ha miralls sinó dues càmeres que traslladen la imatge a dues pantalles Oled de gran resolució.

Acostumar-se al retrovisor del cantó dret és fàcil; el de l’esquerre requereix una mica més de temps d’adaptació, ja que la vista té tendència a fixar-se en el punt on ho hem fet tota la vida. Aquest dispositiu és un exemple més del nivell de tecnologia i sofisticació d’un cotxe fantàstic, amb un comportament dinàmic molt contundent, resultant del sistema de propulsió dels dos motors elèctrics, la carrosseria que combina alumini i acers d’alta resistència, i una suspensió adaptativa molt eficient. Com diu l’eslògan de la marca: a l’avantguarda de la tècnica. Això sí: a partir de 82.450 euros. Interessant, innovador i tecnològic.

Els anells elèctrics

Fets a Brussel·les

Els treballadors de la factoria on fan l’e-tron, als afores de la capital belga, han rebut més de 200.000 hores de formació per a la producció d’aquest Audi. Aquesta fàbrica es vanta de ser la primera a construir un elèctric prèmium i disposar d’un certificat d’emissions neutrals de CO 2 a tot el món.

Cotxe i casa, connectats

Per carregar l’e-tron a casa hi ha el carregador Compact de sèrie, que permet proveïments amb potències de fins a 11 kw. El carregador opcional Connect dobla la potència, i a través del wifi aprofita les tarifes més econòmiques d’electricitat, o prioritza l’energia de sistemes fotovoltaics de la casa si en tenim.

Aerodinàmica clau

Amb un coeficient de resistència aerodinàmica de 0,28, l’Audi obté uns valors que no són habituals en un SUV. Aquest factor és fonamental per a una autonomia tan alta validada pel cicle WLTP, bàsica a l’hora de fer viatges llargs, ja que per cada centèsima de CX s’obté una autonomia addicional de 5 km en condicions de conducció reals.

Retrovisors que estalvien

El preu de les càmeres que porten la imatge a les pantalles que fan de retrovisors no és gaire més alt que el d’un mirall convencional de la marca. Com que aquestes càmeres són més petites que els retrovisors normals ajuden a millorar l’aerodinàmica del conjunt i, per tant, també l’autonomia del vehicle.