Audi Q8: la vuitena dimensió

Cada vegada hi ha més vehicles de la tipologia SUV. Els fabricants són conscients del que vol el mercat, i per no desaprofitar ni una engruna de les vendes fan models de tota mena per cobrir els diferents gustos i necessitats dels compradors, però també per ocupar els màxims espais abans no els acapari la competència. Dins d’aquestes porcions del pastís, una de les més noves és la dels totcamí amb aspecte de cupès. Com que Mercedes, BMW i Porsche ja tenen productes amb aquestes característiques, Audi no podia quedar-se enrere en la batalla.

El Q8 te una línia bastant diferent del que la marca dels anells havia fet fins ara, i presenta un aspecte molt més estilitzat del que podem trobar en els seus rivals més pròxims en un camp bastant nou que, a Espanya, de moment representa un volum d’unes dues mil unitats anuals, a repartir entre els aspirants.

Tenint en compte l’èxit del Q7, per a alguns observadors aquest cotxe pot semblar una proposta una mica redundant. Però la veritat és que estem parlant de dos models força diferents. D’entrada, el Q8 és més curt i més baixet que el seu cosí; també és, això sí, una mica més ample. I el seu enfocament s’orienta sobretot a compradors que busquin un dinamisme superior al del SUV gran d’Audi.

L’aspecte d’aquest cotxe imposa, i la visió al natural impacta molt més del que transmeten les fotografies. El Q8 és molt bonic, més que el Q7, tot i que això és una qüestió de gustos. El frontal presenta la nova cara que marcarà la fisonomia de la família Q. Derivat del Q8 Concept que vam veure primer al saló de Detroit i del Q8 Sport Concept mostrat més tard a Ginebra, el disseny d’aquest crossover ofereix alguns trets que provenen dels llegendaris Quattro de ral·lis dels anys vuitanta que van conduir pilots mítics. Per si la seva personalitat no sembla prou acusada, la marca ofereix als seus usuaris la possibilitat de personalitzar-lo una mica més a base de col·locar-hi petits detalls opcionals per guarnir la carrosseria.

La potència estètica de l’exterior contrasta amb la sobrietat de l’interior, que destil·la un cert minimalisme en el qual la tecnologia agafa el màxim protagonisme: pràcticament no hi ha botons, i la majoria dels comandaments els ordenarem de manera tàctil a la gran pantalla central que presideix la consola.

A la prova dinàmica que vam fer per carreteres d’Alacant, en alguns trams dels molts ral·lis que es fan per la zona, vam tenir algunes sensacions semblants a les que vam experimentar al volant del Volkswagen Touareg, amb el qual coincideix en algunes solucions mecàniques tot i que hi ha notables diferències entre els dos SUV. Les mides i el pes del cotxe conviden a pensar que poden condicionar-ne la conducció, sobretot a les carreteres amb més revolts. Fins que el posem en marxa.

L’agilitat del Q8 és tan impactant que provoca addicció. No emvull imaginar com serà l’experiència de conduir-lo quan arribin les versions S o RS, que de moment no estan previstes oficialment. Per ara només hi ha una sola versió, amb un nivell d’equipament que no genera la necessitat de més complements a banda dels de sèrie.

Això és possible gràcies a diversos factors. D’una banda, per l’ús del ja conegut Audi Space Frame per a la carrosseria i el bastidor, i dels 7 programes de conducció del sistema Select Drive. Però sobretot per l’opció de comptar amb tres suspensions diferents, o amb l’eix posterior direccional, assistit per una bateria de 48 volts que permet una millor maniobrabilitat en zones estretes i cargolades gràcies a les opcions d’angle de gir de les rodes del darrere en funció de la velocitat de circulació. Ho vam experimentar en revolts molt tancats en pistes de terra, i l’assistència a la conducció fa les coses molt fàcils.

El sistema Mild-Hybrid de propulsió electrificada permet que el Q8 estigui catalogat amb l’etiqueta Eco. Tota una sorpresa, i més si tenim en compte que l’única motorització disponible de moment és una dièsel de 3 litres, de 286 cavalls de potència. Tota una declaració de principis per part d’Audi al voltant dels criticats dièsel. L’any vinent hi haurà dos motors més: un TDI de 231 CV i un V6 gasolina de 340.