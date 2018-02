Audi A8: viatge al futur des del present

Fa uns quants anys, Audi va treure un eslògan que deia: “A l’avantguarda de la tècnica”. Des d’aleshores, la marca dels anells ha procurat ser fidel a aquesta carta de presentació. Amb la quarta generació de l’A8, el vaixell insígnia del constructor alemany, aquest propòsit es confirma més que mai. L’any passat les vendes d’Audi al món van créixer un 0,6%, fins arribar a 1.878.100 cotxes venuts. El país on tenen més acceptació és la Xina, el lloc del món on es venen més cotxes, amb 597.866 unitats despatxades d’aquest fabricant. Però les seves aspiracions van més enllà. Aquest any, a més d’aquest model, veurem la remodelació de cinc cotxes més que porten el segell d’Ingolstadt: l’A1, l’A6, l’A7 i els SUV Q3 i Q8, de manera que en dos anys i mig Audi haurà renovat totalment la gamma de models.

El mercat espanyol és el setè per a Audi, amb 56.083 cotxes venuts durant l’any passat, la qual cosa va suposar un creixement respecte a l’exercici anterior d’un espectacular 8,1%. Aquests resultats els han permès encapçalar el segment premium al mercat local per 24è any consecutiu, per davant dels seus grans rivals, Mercedes i BMW.

L’èxit ha estat possible gràcies a models com el que avui ens ocupa, l’A8, un cotxe que és capaç d’arribar al nivell 3 de conducció autònoma, el més avançat que ara mateix podem trobar en qualsevol marca de cotxes (sobre un nivell màxim teòric de 5). L’A8 és un cotxe que impressiona. Per l’aspecte, les dimensions (fa 5,17 metres de llarg; més que un Q7, que ja és enorme)... i el preu, que comença a partir dels 97.460 euros. Glups. Per entendre-ho (una altra cosa és que ho puguem pagar) cal conèixer aquest cotxe, i comprendre que no estem parlant d’un vehicle convencional, sinó de gairebé un laboratori amb rodes, per la gran quantitat de solucions tècniques del futur que incorpora.

El disseny exterior és un exercici d’estil. Sobri, elegant, luxós. Començant per la graella frontal hexagonal Singleframe -que ja no és quadrada-, ampla i més baixa que l’anterior, passant per l’estilitzat perfil lateral, que intenta alleugerir l’aspecte del conjunt, i acabant per la forma dels llums, que poden ser làser, el que suposa una il·luminació que duplica la que donen els ja potents leds que coneixíem fins ara. Per dins, el luxe es nota en els detalls més petits. Cal tenir en compte que moltes de les unitats d’aquest cotxe aniran destinades a vehicles corporatius, dels que en diuen de representació, motiu pel qual l’estatus dels ocupants ja queda definit amb les solucions i materials utilitzats.

Intentar descriure’ls és molt complicat, no només per l’espai que caldria per fer-ho amb precisió sinó sobretot per la gran quantitat de sensacions que generen, des de les textures fins a la il·luminació i els recursos que hi trobarem. Però si fer aquesta explicació estètica i pràctica ja és complex, si entrem en el terreny tècnic ens faria falta un llibre sencer.

En la part dinàmica destaca l’alleugeriment aconseguit, amb un estalvi de pes d’un 10% i un increment de la rigidesa d’un 30%. A la primera generació, l’A8 va utilitzar massivament l’alumini. Ara l’Audi Space Frame, el xassís, ha evolucionat amb la combinació de diversos materials molt lleugers a tot arreu.

El confort és espectacular, amb uns seients (de cuir, lògicament; de tres cuirs diferents, concretament) que fan massatges als ocupants. Però no només pel disseny sinó pel concepte de l’eix posterior, que és direccional, i del conjunt de la suspensió activa. De moment l’A8 arriba amb dos motors de sis cilindres i tres litres de capacitat, que es combinen amb un d’elèctric de 48 V. El dièsel ofereix 286 cavalls, i el benzina, 330. L’any vinent hi haurà dues opcions més sobre l’arquitectura d’un vuit cilindres i un híbrid per endollar.

La majoria dels usuaris d’aquests cotxes no els conduiran. Ho faran els seus xofers. I seran precisament ells els que gaudiran de les infinites ajudes a la conducció que incorporen. Totes les que hi ha ara mateix al mercat, i més de les que ens puguem imaginar.