MotoGP i Andorra, una relació intensa

“Com no ha de guanyar el Mundial si porta matrícula andorrana? Els andorrans sempre anem més ràpid!” Amb aquest acudit a les xarxes molts andorrans celebraven la victòria al Mundial de MotoGP del pilot mallorquí Joan Mir, que des de fa un parell d’anys viu a Andorra. No és un cas aïllat: sense anar més lluny, fins a nou pilots de la categoria reina del motociclisme (Fabio Quartararo, Maverick Viñales, els germans Aleix i Pol Espargaró, Àlex Rins, Jack Miller, Tito Rabat, Iker Leucona i el ja mencionat Joan Mir) tenen fixada la seva residència al país dels Pirineus.

Però, ¿quin atractiu té Andorra per ser l’espai escollit per sis dels primers deu classificats del mundial de MotoGP d’aquest 2020? La llista és llarga, i encara ho és més si sumem pilots de motocicletes d’altres categories, com el campió de trial Toni Bou o els dakarians Cyril Despres –casat amb una andorrana– i Joan Barrera, o els expilots Bradley Smith i Randy de Puniet –que ja fa molts anys que viuen al coprincipat–, entre altres.

De fet, un pilot com Marc Márquez, amb la residència fixada a la seva Cervera natal i un sou situat al voltant dels 13 o 14 milions d’euros anuals bruts, ha de pagar pràcticament la meitat del seu sou en concepte de retencions d’IRPF cada any. De fet, diverses fonts apunten que el mateix Marc Márquez va estar a punt de marxar a Andorra el 2014, però finalment va fer marxa enrere i va mantenir la seva residència a la capital de la Segarra, on també viu el seu germà Àlex.

Un cas força emblemàtic va ser el del mallorquí Jorge Lorenzo, que després de molts anys a Andorra en va marxar després que el Govern d'Andorra fes públic un requeriment reclamant informació fiscal al pilot balear. Jorge Lorenzo va marxar del petit país dels Pirineus per fixar la seva residència a Lugano, a Suïssa, on també gaudeix dels avantatges fiscals i del secret bancari de la Confederació Helvètica.

Rubén Xaus i el sistema bancari andorrà, els amfitrions necessaris

La història d’amor entre els pilots de motociclisme i el coprincipat és relativament jove, i arrenca amb la història del pilot barceloní de Superbikes Rubén Xaus, pioner a instal·lar-se a Andorra. Després de retirar-se, Xaus va saber aprofitar els seus contactes amb el Govern d’Andorra i el sistema bancari andorrà, especialment amb l’entitat Crèdit Andorrà, per crear una empresa anomenada Andmove Management Services, orientada a facilitar tots els serveis i assessoraments de tot tipus que pot necessitar un pilot professional en el seu trasllat al país dels Pirineus.

Segons ha afirmat el mateix Xaus en alguna entrevista: “Andorra ofereix atractius de primer ordre per als pilots professionals, com ara bones connexions amb Barcelona i Girona o la possibilitat d’entrenar en alçada”. Ara bé, a aquestes altures a ningú se li escapa que els avantatges fiscals que ofereix Andorra són un factor decisiu per a molts pilots a l’hora de decidir fer el pas i instal·lar-se a Andorra.

A Andorra el percentatge màxim d’IRPF és de tan sols un 10%, tot i que pràcticament mai s’aplica aquest percentatge sobre el sou dels pilots de motociclisme. A aquest avantatge fiscal també cal sumar-hi el fet que els residents al coprincipat també estan exempts d’alguns impostos com ara el de patrimoni o sobre els beneficis per inversions financeres o immobiliàries, cosa que converteix Andorra en un autèntic paradís per a esportistes de diverses disciplines (sobretot del ciclisme, on els catalans Melcior Mauri i Purito Rodríguez han exercit de grans ambaixadors), youtubers i en aquest cas també pilots de motociclisme.

El mateix Rubén Xaus, amfitrió de molts dels pilots de motociclisme establerts a Andorra, va arribar a afirmar que el seu objectiu era convertir Andorra “en la capital del motorsport a Europa” intentant atreure l’atenció dels millors pilots per establir-se al coprincipat. Aquesta estratègia compta amb el vistiplau de les institucions públiques andorranes i del seu sistema financer.

Aquesta aposta per importar pilots d’elit ha comportat la necessitat de crear infraestructures que justifiquin, en part, l’elecció d’Andorra com a lloc de residència. De fet, el mateix Crèdit Andorrà és un dels inversors principals del Circuit d’Andorra al Pas de la Casa, un circuit permanent construït l’any 1999 i reformat a fons el 2017 que, situat a 2.400 metres, és el traçat més alt del món, cosa que ofereix als pilots la possibilitat de millorar el seu rendiment aeròbic.

183 dies a l’any

No és cap novetat que els pilots de motociclisme o automobilisme busquin una sortida per evitar el sistema fiscal espanyol i, de fet, el mateix Àlex Crivillé, campió del món l’any 1999, va afirmar en una entrevista que “la vida dels pilots és curta” i que li semblava “normal” que els pilots miressin de fixar la seva residència en països amb avantatges fiscals com ara Suïssa, els Emirats Àrabs i Qatar o Andorra. Crivillé fins i tot va afirmar que els pilots que no canviaven la seva residència eren “rucs”, tot i que amb posterioritat es va disculpar per haver fet servir aquesta expressió, que va qualificar de desafortunada.

Des de ja fa alguns anys Hisenda persegueix els casos més mediàtics de frau fiscal, tal com demostren les milionàries multes a diversos jugadors de futbol com Messi o Cristiano Ronaldo. Val a dir, però, que en aquells casos els infractors no complien amb la totalitat de les seves obligacions fiscals, segons apuntava l’Agència Tributària, i que tenien la residència fixada a Espanya.

Per poder tributar fora de l’estat espanyol la llei estableix que els declarants han de passar un màxim de 183 dies a l’any a dins del territori espanyol, una condició que molts pilots s'encarreguen de demostrar amb les seves fotos i històries publicades en les xarxes socials de moda com ara Instagram, TikTok o Twitter, tot i que aquest punt és difícil de demostrar ja que en una temporada regular els pilots de MotoGP poden estar més de 200 dies fora de la seva residència habitual per la mateixa pràctica del motociclisme per circuits dels cinc continents. Curiosament, alguns d'aquests pilots de motociclisme ubicats a Andorra agafen la bandera de l'estat on han nascut per celebrar les victòries esportives, en un gest que alguns aficionats han qualificat com un punt hipòcrita, però que en cap cas és un fet que afecti exclusivament els pilots de MotoGP.

Cal recordar que des de fa poc més d’un any l’Agència Tributària ha canviat la seva estratègia amb els pilots de motociclisme i ha aixecat actes d’inspecció als pilots espanyols que han traslladat la seva residència a Andorra o Suïssa, entre altres. De fet, fa pocs mesos l’expilot Sete Gibernau va ser sancionat administrativament per haver simulat la seva residència al país helvètic, per bé que l’Audiència Provincial de Barcelona el va absoldre del delicte de frau fiscal. El també expilot Sito Pons fins i tot va estar relacionat en una trama internacional a les Antilles holandeses com una derivada més de l'afer dels anomenats Papers de Panamà, que també va esquitxar l'excampió del món Àlex Crivillé.

Aquesta nova estratègia també ha fet que a partir d’aquesta temporada els pilots espanyols hagin de tributar per les rendes generades en els Grans Premis disputats dins de territori espanyol, una situació que ja s’aplicava en altres països com ara França, Alemanya, el Regne Unit o el Japó.