Els 5 millors cotxes nous per menys de 9.000 euros

Canviar de cotxe és un luxe que no tothom es pot permetre amb alegria. Arribar a final de mes és complicat, i els preus dels vehicles es dispara per sobre de les possibilitats de la major part de la població del país.

Per això avui us proposem una selecció dels que nosaltres creiem els cinc millors cotxes nous per menys de 9.000 euros que podeu comprar aquest 2018, sempre amb motors de gasolina amb potències comrpeses entre els 69 i els 90 CV de potència. Els preus -que poden estar subjectes a finaçament i s'acullen a diverses promocions vigents a dia d'avui- són gairebé sempre els de les unitats d’accés menys equipades, però cap d’ells renuncia a la seguretat i les comoditats bàsiques.

Skoda Fabia i Fabia Combi, a partir de 8.500 euros

Les versions més bàsiques de l’Skoda Fabia i la variant familiar Fabia Combi costen entre els 8.600 i els 9.500 euros, sempre associats als motors tricilíndrics 1.0 TSI i el nivell d’acabats Active, que inclou els sistemes de seguretat bàsics com ara 6 airbags, control de tracció i estabilitat XDS+ o control de pressió dels neumàtics.

Especialment interessant ens sembla la variant familiar Fabia Combi, un cotxe modest que et farà replantejar si realment necessites res més per traslladar-te amb la teva família, amics o equipatge entre dos punts qualsevol. Una alternativa econòmica i intel·ligent als SUV -molt més cars i amb habitacles no millor resolts-.

Si voleu saber-ne més, podeu llegir les proves que hem fet tant del Fabia convencional com de la variant familiar Fabia Combi.

Dacia Logan, a partir de 8.300 euros

Si no vols renunciar a un esquema clàssic de berlina de tres cossos però el teu pressupost és reduït, Dacia podria donar-te la solució amb el Logan i la variant familiar Logan MCV. Aquesta és la berlina i la berlina de tall familiar més barata del mercat, i la variant familiar Logan MCV fins i tot ofereix un bon maleter de 573 litres.

Mecànicament existeixen variants benzina, dièsel i l’ecològica GLP sempre per menys de 10.000 euros, i fins i tot disposa d’aire condicionat, connexió Bluetooth i USB de sèrie. Sens dubte, el Logan i el Logan MCV són la millor opció si busqueu una berlina clàssica a un preu competitiu sense renunciar a les comoditats pròpies d’aquesta mena de cotxes. Fins i tot equipant-lo amb els accessoris opcionals com el navegador amb pantalla tàctil de 7 polzades, regulació d’alçada del volant i els fars antiboira el vehicle no supera els 9.400 euros.

Opel Karl, a partir de 7.500 euros

El cotxe urbà d’Opel és un dels vehicles més còmodes per circular per entorns urbans i fer desplaçaments per carretera, gràcies als 75 CV que ofereix el seu motor de tres cilindres.

El Karl és un cotxe petit, però incorpora un llenguatge estètic modern i disposa d’uns interiors prou ben acabats tenint en compte el preu de les versions bàsiques, que també disposen d’aire condicionat. Un cotxe ideal pels joves que viuen en entorns urbans i no necessiten massa espai extra a les places posteriors o al maleter.

Ford Ka+, a partir de 7.400 euros

El Ka+ és una opció juvenil, econòmica i atrevida. Probablement sigui un cotxe ideal pels joves que acaben d’aprovar el carnet de conduir i volen aprendre amb un cotxe que permet establir un limitador de velocitat i de volum de la ràdio gràcies al sistema Ford MyKey.

A més, no renuncia a cert caràcter polivalent gràcies a la seva mida compacta -fa 3,93 metres de llargada i homologa un maleter de 270 litres de capacitat- i unes places posteriors que arriben als 133 centímetres d’amplada. Si us interessa, us deixem l'enllaç amb la prova que en vam fer.

Fiat Panda, a partir de 6.500 euros

El petit urbà italià és una de les opcions més interessants i econòmiques del mercat. Tot i compartir plataforma i elements mecànics amb el 500 -cosa que molta gent no sap i potser els sorprendrà-, el Panda té prou espai per a quatre adults, utilitza una mecànica més que fiable i té una aparença adequada i urbana.

A més, el Panda ofereix un bon equilibri entre espai i habitabilitat, podent convertir-se en un cotxe àgil per anar a buscar als nens a l’escola sense haver de patir massa per aparcar a la gran ciutat.

Ara bé, el Panda no pot negar que és un model veterà (l’actual generació porta al mercat sis anys tot i les actualitzacions estètiques) però inclou aire condicionat i ràdio amb connexió Bluetooth de sèrie, unes possibilitats que gairebé cap cotxe del segment ofereix de sèrie.