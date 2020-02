Les vendes de cotxes dièsel van caure un 12% a Europa durant el 2019

Tot i que els cotxes dièsel moderns són més eficients i menys contaminants que mai, i tot i els esforços dels grans fabricants en aquest segment del mercat, els compradors europeus semblen haver donat l’esquena als cotxes dièsel.

La davallada de les vendes de cotxes dièsel –que només representen el 31% de les matriculacions de cotxes nous a Europa– ha anat associada a un nou increment de les vendes dels cotxes de gasolina, que creixen un 5% i ja dominen el 59% de la quota de mercat al Vell Continent.

La caiguda de vendes de cotxes dièsel ha estat una constant des del 2010, quan els cotxes dièsel monopolitzaven les vendes de cotxes nous a la Unió Europea amb un 51% del total. La davallada del dièsel ha anat acompanyada de certa preocupació per part de les administracions europees, ja que els cotxes de gasolina emeten de mitjana un 20% més de CO 2 que no pas els cotxes dièsel però, per contra, són menys nocius per a la salut de les persones i tenen menys incidència en les malalties respiratòries associades a la contaminació atmosfèrica de les grans ciutats.

L’auge dels cotxes elèctrics

Per la seva banda, les vendes dels cotxes electrificats (elèctrics i híbrids) van créixer un 35% durant el 2019 i ja representen el 8% de les vendes de cotxes nous a Europa, segons apunta la consultora Jato Dynamics en un estudi. Els cotxes totalment elèctrics –és a dir, sense cap motor de combustió– van arribar a les 356.300 unitats venudes durant el 2019, cosa que suposa un 2,3% del total de vendes de cotxes nous. Tot i que aquesta xifra pugui semblar relativament petita, suposa un creixement important que consolida Europa com el segon mercat mundial de cotxes elèctrics, només superada per la Xina.

L’estudi de Jato Dynamics conclou que Tesla va ser la marca que més cotxes elèctrics va vendre a Europa durant el 2019 i que el Model 3 va ser el cotxe elèctric més venut de l’any a la Unió Europea, amb un total de 94.495 unitats matriculades. A molta distància del californià, tanquen el podi de cotxes elèctrics més venuts el Renault Zoe, amb 45.682 unitats venudes durant el 2019, i un empat tècnic entre el BMW i3 i el Nissan Leaf, amb 32.400 unitats venudes de cadascun.