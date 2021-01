El temporal 'Filomena' dispara l’interès pels cotxes 4x4

El temporal de neu i fred Filomena ha deixat en evidència les mancances de la major part dels vehicles convencionals i SUV, incapaços de circular pels carrers glaçats dels nuclis habitats i de les carreteres de l’interior del país. Curiosament, en aquestes condicions meteorològiques adverses els vehicles amb tracció integral i reductora, més clàssics, esdevenen els millors aliats per no patir les inclemències dels temporals.

Aquesta realitat s’ha viscut de manera molt evident a Madrid i altres ciutats castellanes, on només els totterrenys de la vella escola, amb tracció integral, reductora i bloqueig de diferencial han pogut circular pels carrers glaçats i nevats. En canvi, en els entorns més rurals de Catalunya i Espanya el parc mòbil ja està més preparat per a possibles nevades i condicions meteorològiques adverses.

Durant les últimes setmanes diverses plataformes de venda de cotxes online (nous, de km 0 o de segona mà) han constatat un augment molt considerable de visites als anuncis de cotxes totterreny. Sense anar més lluny, el portal Clicars ha registrat un augment del 40% en les visites de cotxes 4x4 de segona mà, i diverses pàgines de referència també han pogut constatar l’augment de visites d’aquesta mena de vehicles.

Un altre portal especialitzat com Autocasión assegura que alguns models totterreny com el Toyota Land Cruiser, el Suzuki Jimny i el Jeep Wrangler han augmentat entre un 200% i un 300% la popularitat. És un fet sense precedents, sobretot tenint en compte que algunes d’aquestes unitats –que en molts casos tenen més de deu o quinze anys– ni tan sols disposen d’etiqueta ecològica o llueixen el distintiu groc de la DGT, amb la qual cosa probablement no podran circular a les grans capitals espanyoles en un futur no gaire llunyà.

En altres casos, alguns SUV o totcamins (que es diferencien dels totterreny pel fet de no disposar d’una reductora o bloqueig de diferencial als dos eixos) que tenen un bon comportament sobre neu i gel (especialment si fan servir neumàtics d’hivern) també han vist augmentar la popularitat durant les últimes setmanes. En aquest grup podem trobar SUV com ara el Range Rover, el Subaru Forester, el Nissan X-Trail i l’etern i infal·lible Fiat Panda 4x4, entre altres.