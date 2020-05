Els tallers i concessionaris catalans es preparen per tornar a l’activitat

El món del motor català es prepara per tornar a funcionar amb una mínima normalitat tan bon punt les mesures de desconfinament així ho facin possible, no sense abans haver preparat a consciència el retorn a les seves activitats econòmiques i professionals amb noves garanties de seguretat sanitària i un protocol específic de mesures d’higiene, tal com explica la Patronal Catalana d’Automoció, Fecavem, i la Patronal Catalana dels Tallers, Fecatra.

De fet, alguns tallers ja estaven operatius durant els dies més durs del confinament per atendre les urgències dels vehicles essencials, però ara tallers i concessionaris volen anar un pas més enllà i mirar de tornar a la normalitat amb l’obertura parcial, de moment amb limitacions d’aforament i mesures higièniques estrictes, coincidint amb la fase 1 del desconfinament anunciat pel govern espanyol.

Amb tot, concessionaris i tallers saben que el desitjat retorn a l’activitat depèn de les peticions que el Govern vagi fent de canvis de fase a Catalunya i, després, dels successius redactats finals del BOE amb cada canvi de fase. D'entrada, per exemple, l'11 de maig només podrien obrir a Catalunya els tallers i concessionaris de les regions sanitàries de l'Alt Pirineu i l'Aran, de les Terres de l'Ebre i de Tarragona. No ho podrien fer, doncs, els de les regions sanitàries de Barcelona, Metropolitana Nord, Metropolitana Sud, Catalunya Central, Girona i Lleida.

Un segell de qualitat

Sigui en l'ordre que sigui, en tot cas els establiments que hagin fet la formació pertinent i superat les proves de validació i verificació, establertes en un protocol per un consell d’experts de l’empresa alemanya TÜV SÜD, rebran un distintiu o segell de Concessionari protegit contra el covid-19 expedit per Faconauto, i que identificarà els establiments que ofereixen així les màximes garanties sanitàries i higièniques als seus clients.

Amb aquest segell de qualitat i protecció els concessionaris catalans volen intentar recuperar la confiança dels clients i que aquests se sentin protegits i segurs davant l’amenaça de contagi del coronavirus. Val a dir que el sector necessita activar de nou els seus canals de distribució i funcionament, després d’haver registrat un mes d’abril absolutament catastròfic, amb les pitjors xifres de vendes dels últims vint anys.