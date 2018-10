Una ‘start-up’ israeliana afirma haver desenvolupat un combustible basat en l’aigua

Fins ara els cotxes elèctrics o d’hidrogen -que no deixen de ser elèctrics que obtenen l’energia d’una pila de combustible- semblaven ser el futur del món de l’automoció. Però una petita ‘start-up’ fundada a Austràlia però amb delegació física i capital humà i financer israelià anomenada Electriq-Global ha presentat una nova tecnologia revolucionària per alimentar els cotxes elèctrics durant l’esdeveniment EcoMotion 2018 que s’està celebrant aquests dies a Tel Aviv.

La companyia assegura haver trobat un sistema segur, econòmic i de zero emissions per alimentar les bateries dels cotxes elèctrics. El seu sistema i funcionament no és res de nou: obtenir hidrogen per alimentar la pila de combustible que proporciona energia per moure el vehicle. El que és revolucionari és que el procés per obtenir aquest hidrogen no implica cap combustible fòssil convencional i que no té cap impacte sobre el medi ambient.

El sistema d’Electriq-Global inclou tres elements clau: aigua, un element químic anomenat Tetrahidrobiopterina (B4) i una capa metàl·lica que actua com a catalitzador de la barreja per obtenir hidrogen de forma ecològica mitjançant electròlisi.

Hem creat un nou tipus de combustible basat en l’aigua, segur, fàcil de transportar i inflamable Guy Michrowski - CEO d’Electriq-Global

Un cop obtingut el combustible en forma d’hidrogen el líquid restant del procés pot ser fàcilment reciclat i reutilitzat per repetir el procés i obtenir més hidrogen. De fet el govern israelià ja ha finançat una part de les inversions necessàries per crear la primera planta de reciclatge d’aquest nou combustible al seu país.

Electriq-Global assegura que ja ha provat el seu nou combustible amb èxit en una bicicleta elèctrica, i que ja ha signat diversos convenis per començar a experimentar el seu nou combustible amb vehicles pesants com autocars o camions. Per acabar, la companyia assegura que el seu combustible permetria millorar l’autonomia real dels cotxes elèctrics pràcticament el doble.