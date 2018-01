"A Tramontana ens sentim més valorats fora de Catalunya que no pas a dins"

La ciutat de Vic, capital d'Osona, amaga alguns secrets molt ben guardats. Un d'ells és Tramontana, el fabricant artesanal de cotxes esportius català. Tramontana és una autèntica fàbrica de somnis, un projecte que creix amb llum pròpia en un mercat dominat per les grans multinacionals. Hem pogut entrevistar en Marc Milian, director general de Tramontana, que ens ha explicat els seus plans de futur i creixement de la que ja tothom assenyala marca hereva de l'antiga Hispano-Suiza.

Com va sorgir Tramontana?

Tramontana sorgeix del somni d’uns entusiastes, que volien fabricar el cotxe perfecte,, el cotxe dels nostres somnis. Crear un cotxe de Fórmula 1 que sigui homologable per un ús al carrer, amb els millors components de cada casa.

Amb el nom que vau escollir vau voler vincular-vos al territori. Us ha significat un problema per internacionalitzar la producció?

El nom no va ser cap problema per internacionalitzar-nos, ans al contrari. Volíem escollir un nom d’un vent propi, amb caràcter i vinculat amb l’Empordà, per batejar un projecte radical, disruptiu i diferent. De fet, després hem descobert que Tramontana a Xina es tradueix com “Cavaller Negre”.

Us va costar aconseguir crèdit i capital per poder iniciar la vostra activitat?

Aquest punt costa -i molt- encara ara. De fet el nostre president Albert Fonecillas ha financat el projecte de manera directa, amb ajuda d’alguns inversors privats. I és que Tramontana és un projecte d’enginyers que volen desenvolupar hipercotxes, cosa que fa que l’esforç econòmic estigui enfocat al desenvolupament tècnic dels vehicles.

Com pot trobar el seu espai un negoci artesanal en un món que prima la productivitat i immediatesa?

A priori és complicat, ja que per fabricar cadascun dels nostres cotxes triguem entre 4 i 6 mesos, en funció del grau de personalització del cotxe, ja que mai hem fabricat dos Tramontana exactament iguals. Però al final hi ha uns clients exclusius que precisament valoren això.

És possible sobreviure al món de l’automoció per un fabricant artesanal de mida reduïda com vosaltres?

És factible, i portem avançant i fent-nos un lloc des de l’any 2005. Penso que tot just ara estem a punt d’arribar a un punt d’inflexió i expandir-nos de forma definitiva.

Hispano-Suiza, Elizalde, David, Nacional Pescara... Us sentiu hereus de la tradició automobilística artesanal del país?

No ens podem sentir hereus d’aquestes grans marques, però sí que ens serveix com a font d’inspiració i experiència; ens serveix com exemple que tot i ser uns fabricants artesanals d’un país petit podem esdevenir referents del nostre sector.

Us hi ha comparat mai (amb Hispano-Suiza o Elizalde)?

Sí, ens hi comparen, i ens fa molta il·lusió. Fins i tot en algun moment vam arribar a explorar la possibilitat de fer un projecte en col·laboració amb els propietaris legals del nom comercial de la marca, però no va reeixir.

Com heu aconseguit internacionalitzar-vos i donar-vos a conèixer a l’exterior?

Bàsicament ho hem hagut de fer mitjançant salons com el de Ginebra, on hem estat tres cops, o salons molt més exclusius com Pebble Beach (a Los Ángeles) o Top Marques (Mònaco). Però també hem aprofitat prescriptors com ara Fifth Gear, Jay Leno, Silvester Stallone, el príncep Albert de Mònaco... i una figura local molt coneguda als Estats Units com és el pilot català Oriol Servià.

D’on procedeixen els vostres clients?

Actualment tenim un important nínxol de vendes que marxen cap a Àsia -vora el 35% del total- a països com Singapur o Xina. A més cal sumar-hi els mercats nord-americà i de l’orient mitjà, que representen un altre nínxol important. Per contra, el mercat europeu cada cop té menys importància relativa.

Teniu un perfil concret de client?

Sí, i podem englobar els nostres clients en tres grans grups. En primer lloc hi ha els clients col·leccionistes, que volen una peça única per conservar-la. En segon lloc hi ha un client que vol el vehicle com mostra del seu estatus social, per fer-ne “show-off” d’un vehicle exclusiu, i per acabar, un darrer tipus de client que vol el cotxe per gaudir conduint-lo, principalment en circuit.

A més, els darrers mesos hem replantejat la nostra manera de comercialitzar el producte. Volem apostar per celebrar events privats i exclusius per un determinat tipus de clients als que convidem a provar els nostres cotxes en un circuit. D’alguna manera volem crear una mena de misteri i exclusivitat, que no tothom pugui accedir a veure ni provar els nostres cotxes.

Voleu incrementar la vostra producció?

Actualment tenim una producció anual limitada a unes dotze unitats, i creiem que aquesta xifra s’escau amb el que volen els nostres clients, un cotxe especial per sentir-se únic. Però també és cert que tenim en ment fabricar un crossover per arribar a un altre tipus de clients i desplegar del tot el potencial de la marca.

Us ha costat trobar mà d’obra especialitzada?

Costa trobar mà d’obra especialitzada en determinats treballs específics com ara dissenyadors o delineants, dels quals no n’abunden i acostumen a ser captats per grans fabricants.

Però a Osona, el nostre territori natural, és un clúster de l’automoció, amb un important bagatge cultural i industrial. A Osona existeix un nucli dur d’aficionats, mecànics i especialistes que fan rutllar la comarca.

Sentiu que us valoren més fora del país?

Sí. Sabem que dins de Catalunya hi ha molta gent que ens valora, però ens sentim més reconeguts fora, on acumulem molt de prestigi. D’alguna manera hi ha un romanent de valorar menys allò fet a casa.

A més les administracions locals tampoc han facilitat la nostra activitat, cosa que contrasta amb les administracions nord-americanes, que ens donaven tot tipus de facilitats i fins i tot ens han fet propostes per desplaçar-nos als Estats Units.

Utilitzeu materials i matèries primeres d’extraordinària qualitat. Disposeu de proveïdors locals o heu hagut de recórrer a l’exterior?

La major part dels nostres proveïdors són estrangers, ja que la demanda específica que generem (xassís de fibra de carboni, motors, caixes de canvis) són fabricades a fora.

Com a repte de futur ens fixem l’objectiu d’arribar a un volum més gran de producció per poder desenvolupar una indústria auxiliar local i una cadena de proveïdors del país.

D’on procedeixen els blocs motor que utilitzeu? I les caixes de canvis i altres elements mecànics? Teniu algun acord amb algun gran fabricant?

Per fabricar els vehicles que fem, necessitem les millors peces del mercat. Utilitzem pinces de frens Brembo -italianes-, motors V12 de Mercedes-Benz, caixes de canvis britàniques, els xassís de fibra el fabriquen a Itàlia...

No tenim cap acord amb cap gran fabricant, i el que fem nosaltres és millorar i optimitzar l’electrònica (utilitzem cablejat d’origen militar) i com bons artesans, ens dediquem a encaixar-ho tot a mida, com podria fer un sastre o un sabater artesanal.

Cotxes artesanals, preparadors, marxandatge... quin és el pròxim pas que voleu donar?

El següent pas, i més important que tenim, és consolidar Tramontana i el seu volum de vendes. A més, entenem que el futur és elèctric i volem plantejar-nos seriosament la possibilitat de fabricar un cotxe híbrid i un elèctric.

Altrament també volem diversificar l’activitat desenvolupant la nostra marca de personalització Wild Wind Cars sobre quatre grans eixos: exclusivitat,plaer, perfecció i estil.

Per acabar, en alguna ocasió heu pensat en la possibilitat de competir (copa monomarca, competicions FIA) o descarteu aquesta possibilitat?

Tenim en ment crear una competició monomarca que anomenarem “Tramontana Challenge”, una cursa enfocada a pilots privats. La idea que estem desenvolupant és un esdeveniment privat per a sis pilots a celebrar-ho en quatre circuits del planeta. Cada pilot pagaria un milió d’euros, i dins d’aquest preu entraria la preparació prèvia, els cursos amb els instructors i el cotxe amb el qual competir (així com l’atenció mecànica del mateix), que seria un Tramontana GT.