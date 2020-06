La resurrecció dels autocines

És un clàssic de la cultura nord-americana de mitjans del segle passat que la pandèmia del covid-19 ha tornat a posar de moda quan semblava una excentricitat. Els autocines són un dels pocs espectacles que poden garantir les màximes garanties de distància i seguretat entre els assistents i, convé dir-ho, també marida la tradició de veure cinema o assistir a concerts a la fresca durant les nits d’estiu.

A més, cal sumar-hi que per a la majoria de persones el fet d’anar a veure una pel·lícula o assistir a un espectacle sense sortir del cotxe és tota una experiència nova i molt diferent de la qual es pot gaudir sol, en parella, grups d’amics o en família. Gràcies a aquesta modalitat fins i tot és possible anar al cine amb la nostra mascota o amb nens petits o nadons sense haver de patir per les restriccions habituals a les sales de cinema.

De moment, només hi ha un autocine operatiu a Catalunya, ubicat a Golmés (Pla d’Urgell) i amb una capacitat de fins a 200 vehicles. En aquest espai els assistents poden veure la pel·lícula per una gran pantalla de deu metres d’ample i sentir l’àudio mitjançant una freqüència que poden sincronitzar mitjançant la ràdio dels seus vehicles. El preu de l’entrada és de cinc euros i una part es destina a recaptar fons en la lluita contra el covid-19.

A la ciutat de Barcelona i rodalia no hi ha –de moment– cap autocine en funcionament (durant molts anys n'hi va haver un a l’autovia de Castelldefels que va haver de tancar per falta de públic), però ja hi ha alguns projectes en marxa, com el projecte de Drive-in Barcelona o el de l’Autocine Madrid RACE, que després de triomfar a la capital espanyola ja ha anunciat la seva intenció d’obrir nous espais a Màlaga i Barcelona.

La moda dels autocines ja ha arribat a tot el món. A tot l’estat espanyol es duplicaran els vuit autocines operatius abans de la pandèmia al llarg d’aquest estiu, i en països com Alemanya o Corea del Sud s’ha detectat una autèntica febre per assistir a aquesta nova modalitat d’oci. Sense anar més lluny, a Alemanya s’han obert més de trenta autocines nous durant la pandèmia i a Corea del Sud fins i tot s’han habilitat espais com ara aeroports o pàrquings de centres comercials per oferir resposta a la demanda d’aquesta nova (o vella) modalitat d’oci.