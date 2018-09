La realitat augmentada farà que conduir en el món real sembli un videojoc [Vídeo]

Una nova generació de conductors ja està arribant al mercat amb demandes i aspiracions més tecnològiques i futuristes que les dels fabricants tradicionals. La companyia suïssa WayRay ha detectat aquesta nova tendència entre els més joves i ha desenvolupat un sistema de conducció de realitat augmentada que vol respondre a les aspiracions dels nous compradors.

Avui ja no és cap gran novetat que els cotxes disposin d'un sistema de 'Head-up Display' (HUD) en la seva gamma de possibilitats d'equipament. De fet, aquest sistema de realitat augmentada no deixaria de ser un sistema HUD de segona generació, més treballat i aconseguit.

El projecte de WayRay, que ja disposa de 80 milions de finançament per part de Porsche i Hyundai, proposa una projecció d'informació molt més gran que els Head-up Display tradicionals, i arriba a ocupar tot el parabrisa modificant les informacions projectades en funció de l'entorn del vehicle.

De fet, aquest sistema recorda molt les ajudes i assistents dels principals videojocs de conducció, com 'Gran Turismo', 'Project cars' o 'Forza Motorsport'. En un circuit tancat el sistema de Wayray ens informarà de la velocitat, ens projectarà el circuit i fins i tot ens dibuixarà una línia per seguir la millor traçada de color canviant per indicar els punts on cal frenar (vermell o taronja) i els punts on és possible circular amb seguretat a la velocitat instantània (de color verd).

El sistema de WayRay inclourà també aplicacions per circular pel carrer, amb senyals que anunciaran una direcció prohibida, places d'estacionament lliures o límits de velocitat, entre altres coses. Aquest sistema de realitat augmentada projectat sobre el parabrisa podria ser una realitat en un futur no gaire llunyà, i fins i tot es podria connectar a diversos vehicles diferents gràcies a un adaptador universal del dispositiu de realitat augmentada.