El preu de les bateries de liti ha caigut un 89% els últims deu anys

El preu mitjà de les bateries de liti comercialitzades durant el 2020 ha sigut de 137 dòlars per kWh, tal com apunta un estudi de Bloomberg, cosa que suposa una caiguda del 89% respecte als 1.191 dòlars per kWh que costaven l’any 2010. A més, l’estudi apunta que el preu de les bateries de liti seguirà baixant durant els pròxims anys, fins a estabilitzar-se per sota dels 100 dòlars per kWh el 2023.

Aquest és un punt clau per explicar el creixement dels cotxes elèctrics els últims anys i poder preveure un augment de la seva popularitat en un futur no gaire llunyà. El preu de les bateries de liti és l’element que encareix de manera significativa el preu dels cotxes elèctrics, així que una eventual estabilització del preu de les bateries de liti per sota dels 100 dòlars per kWh faria que els cotxes elèctrics fossin realment competitius (o fins i tot més barats) que els seus equivalents de combustió.

Un preu de compra més assequible, associat a uns menors costos de manteniment i ús, és la clau de volta que podria popularitzar definitivament els cotxes elèctrics en tots els mercats del món, cosa que contribuiria a una reducció dels gasos contaminants a l’atmosfera i alliberaria l’economia dels països occidentals (essencialment europeus) dels augments de preu del cru que dicten els països productors de petroli.

Segons apunten els experts de Bloomberg, com més grans fabricants automobilístics facin el pas a l’electrificació de la seva gamma, més es podran abaratir els costos de producció i comercialització de les bateries de liti. Així doncs, l’estudi de Bloomberg va més enllà i apunta que el 2030 el preu de les bateries de liti serà de 58 dòlars per kWh de capacitat i caurà fins als 44 dòlars per kWh l’any 2035. A més, aquesta rebaixa del preu de les bateries de liti haurà d’anar associada a una aposta més gran per a fonts d’energia renovables per abastir el fort increment de demanda d’energia elèctrica que protagonitzarà la transició energètica envers el cotxe elèctric.

L’estudi de Bloomberg també apunta que un dels elements que faran davallar el preu de les bateries de liti de manera significativa serà la progressiva integració de les bateries de liti directament sobre el xassís dels cotxes, i no pas en paquets que després cal acoblar amb la resta del vehicle. L’ús d’aquesta tècnica –que Tesla ja ha anunciat que vol implementar– podria reduir el cost de producció un 30% respecte als paràmetres actuals.

Un mercat dominat per la Xina

Els preus més baixos del mercat de les bateries de liti es troben a la Xina, el país que durant el 2020 va assolir el 75% de la quota mundial de producció de bateries de liti. De fet, per primer cop en tota la història alguns fabricants de bateries de liti xinesos van arribar a oferir paquets de bateries de liti per sota dels 100 dòlars per kWh.

La Xina és el líder mundial també en el camp de bateries per a camions i autobusos, amb una gran diferència amb la resta de països productors. A tall d’exemple, el preu mitjà de les bateries de liti per a camions i autobusos a la Xina va ser d’uns 105 dòlars/kWh a finals del 2020, mentre que la resta de països productors havien d’oferir un preu de 329 dòlars per kWh en aquest segment del mercat, cosa que repercuteix de manera decisiva sobre el preu final del producte.

La Xina ostenta el control mundial de la producció de bateries de liti, amb un 75% de quota de mercat, i a hores d'ara cap altre país pot competir en preu amb el gegant asiàtic

Hi ha molts factors que expliquen el lideratge xinès en el mercat de les bateries de liti, com ara el preu de les matèries primeres que fan servir les empreses xineses (els seus fosfats de liti-ferro són molt més barats que els de la resta del món) o el fet que la demanda de vehicles elèctrics de grans dimensions és molt més gran a la Xina que en altres mercats, cosa que permet augmentar la producció de bateries de liti i reduir el cost de producció per unitat fabricada.

Amb tot, alguns analistes alerten que la transició energètica de combustibles fòssils cap a l'electrificació dels vehicles pot fer que els països occidentals redueixin la seva dependència respecte als països productors de petroli per caure en la dependència absoluta de la Xina, el país que més i millor s'ha preparat pel canvi tecnològic que suposa l'arribada dels cotxes elèctrics.