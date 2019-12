El preu de les bateries elèctriques ha caigut un 13% durant el 2019

Entre els anys 2010 i 2019 el preu de les bateries de liti ha caigut un 87%, i només aquest 2019 ja ha baixat un 13%, tal com ha anunciat Bloomberg en un comunicat. Els experts asseguren que aquesta tendència seguirà en el mercat i que si el preu per kWh de potència el 2020 era de més de 1.100 dòlars i ara és de 156 per kWh de capacitat, l’any 2023 el preu per kWh podria caure per sota dels 100 dòlars. Fins i tot hi ha qui s’atreveix a aventurar que el 2030 el preu de les bateries serà de tan sols 61 dòlars per kWh de potència; és a dir, que una bateria de 100 kWh de capacitat costaria uns 6.100 dòlars, poc més de 5.000 euros al canvi.

Amb tot, les bateries de liti són l’element més car d’un cotxe elèctric, i un factor que eleva el preu final d’aquests cotxes, sovint una mica més cars que els cotxes amb motor de combustió homologables. Una rebaixa en el preu de les bateries faria que, de retruc, el preu dels cotxes elèctrics fos una mica més baix, similar al d'un cotxe amb motor de combustió.

Les raons d’aquesta davallada del preu de les bateries de liti cal buscar-les en la reducció dels costos de fabricació i producció de les bateries de liti, però també en la reducció dels costos de transport i –convé dir-ho– en els drets d’importació i en l’explotació de les matèries primeres a Bolívia, el Perú i Xile. De fet, el liti ja s’ha convertit en el nou petroli blanc, i aquest recurs fins i tot és un dels factors que explica l’actual inestabilitat política de Bolívia o les tensions pel control d’aquest recurs al Perú i Xile.

Un altre factor que explica la baixada del preu de les bateries de liti és l’obertura de nous centres de producció de bateries de liti en els principals mercats (xinès, europeu i nord-americà), que permeten ampliar l’oferta, reduir el temps d’espera i els costos de transport.

A més, a mesura que els fabricants automobilístics simplifiquen el disseny del vehicle elèctric per basar-se en cèl·lules i mòduls estandarditzats que s’escalen en les seves plataformes elèctriques, el preu d’algunes de les peces auxiliars de les bateries de liti, com ara el sistema de refrigeració, es fa cada cop més assequible.

El descens del cost de les bateries de liti farà que els grans fabricants puguin oferir productes més barats i bateries amb més capacitat i un cicle de vida útil més llarg, democratitzant els cotxes elèctrics i la seva autonomia real, un dels punts dèbils dels cotxes elèctrics avui.