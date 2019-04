El president de Peugeot anuncia la desaparició dels GTI

El Peugeot 308 GTI és un dels ‘hot hatch’ o compactes esportius més desitjats del mercat. Ara bé, les versions GTI de Peugeot podrien desaparèixer molt aviat si fem cas de les declaracions del CEO de Peugeot, el francès Jean-Philippe Imparato, al prestigiós lloc web 'Automotive News'.

Segons Imparato, els cotxes amb potents motors de gasolina com el 308 GTI seran insostenibles en el temps, ja que és pràcticament impossible fer que puguin superar les restrictives normes europees per lluitar contra la contaminació atmosfèrica que entraran en vigor d'aquí a un parell d’anys.

El CEO del grup PSA afirma que “pagar més de 10.000 euros de multa per cada vehicle no és la millor manera d’avançar en el camí dels cotxes més eficient i ecològics”, i aposta per un format més ecològic que no hauria de resultar necessàriament més avorrit. En aquest sentit el francès afirma que “pots trobar la manera de tenir un cotxe divertit respectant el model de transició energètica en què ens trobem actualment”.

En altres paraules, el CEO del grup PSA està avançant que els models esportius del futur del seu grup seran models electrificats, per bé que encara no ha volgut confirmar si seran models totalment elèctrics o híbrids endollables (PHEV).

Per acabar, Imparato tampoc ha volgut confirmar si Peugeot finalment fabricarà en sèrie el prototip e-Legend, un model que ha despertat un gran interès mediàtic i que ha tingut una acollida entusiasta per part del gran públic. Segons afirma el director executiu, “no és fàcil trobar uns 20.000 clients disposats a pagar uns 80.000 euros pel nou e-Legend”, el preu de venda que Peugeot hauria de fixar per justificar “una inversió d’uns 250 milions d’euros per començar a fabricar el cotxe”.