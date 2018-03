Els pitjors cotxes de l’any 2018 als Estats Units

L’estudi dels set pitjors cotxes de l’any de la consultora nord-americana Consumer Reports ha aixecat una gran polseguera als Estats Units, ja que moltes de les marques afectades no troben gens apropiat les conclusions sobre els seus vehicles apuntades per l’estudi.

Dels set cotxes que Consumer Reports no aconsella als nord-americans només tres tenen un pes més o menys rellevant al mercat europeu (Jepp Wrangler i Compass i Fiat 500L), mentre que els altres quatre són vehicles de nínxol molt més populars als Estats Units que no pas al Vell Continent.

Nissan Altima

El Nissan Altima és una berlina sedan (és a dir, amb una carrosseria de tres volums) amb bona penetració als Estats Units. Però l’estudi de Consumer Reports apunta a algunes deficiències en el funcionament del seu sistema d’infoentreteniment i la dificultat per gestionar els comandaments del cotxe un cop en marxa, apunta a una direcció excessivament tova i poc comunicativa i critica la gestió del canvi automàtic de tipus CVT que utilitza el vehicle japonès.

Cadillac Escalade

És un dels SUV de luxe més grans i més cars del món, amb milers de seguidors de la marca arreu del planeta. Però l’estudi apunta que tot i les seves dimensions gegantines l’habitabilitat de la tercera filera de seients no està ben resolta, cosa que resta comoditat i confort a les famílies de 5 membres o més. L’estudi apunta que és molt més econòmic i pràctic optar per un monovolum gran que no pas per aquest dinosaure americà.

Toyota Tacoma

El Tacoma és l’aposta de Toyota pel segment dels ‘pickup’ o camionetes, un dels nínxols de mercat més importants dels Estats Units, sobretot fora de les grans ciutats. L’estudi apunta que el Tacoma, germà gran del Hilux que coneixem a Europa, és excessivament primitiu i robust, amb no gaire bones capacitats dinàmiques i un interior sorollós i poc enfocat a la comoditat dels seus ocupants.

Lexus IS300

El Lexus IS300 és una berlina sedan del segment ‘premium’ del mercat nord-americà, que també es ven a Europa però amb una acollida menys entusiasta que als Estats Units. En el cas del Lexus Consumer Reports apunta que no és un mal cotxe, però no està a l’alçada dels seus rivals europeus: Alfa Romeo Giulia, Audi A4, BMW Sèrie 3, Jaguar XE o Mercedes Classe C.

Jeep Wrangler

Consumer Reports va prova la generació sortint del Wrangler, i no li va agrada gens. Recomana esperar a la nova generació del Wrangler, ja que els resultats d’aquesta icona americana van ser els pitjors del segment de totterrenys que van posar a prova.

Jeep Compass

El Compass va rebre de valent en l’estudi de Consumer Reports. Apunta que les seves qualitats ‘off-road’ són inexistents i que el seu comportament sobre l’asfalt tampoc està a l’alçada.

Fiat 500L

Per acabar, Consumer Reports desaconsella la compra del monovolum torinès, que qualifica com incòmode, rígid i amb una puntuació molt pobre en els test de xoc frontal i davanter.