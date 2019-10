La patronal catalana de l’automoció critica les restriccions i aposta per la renovació del parc automobilístic

A menys de tres mesos perquè entri en vigor la Zona de Baixes Emissions de Barcelona, el sector català de l’automoció viu amb preocupació les mesures que s’estan adoptant des de les institucions. En una trobada amb periodistes celebrada recentment, la patronal catalana de l’automoció, FECAVEM, ha presentat el primer fòrum Automobile Talks. Es tracta d’una trobada amb experts del sector i polítics que té l’objectiu d’explicar als consumidors quina és la situació actual de l’automòbil.

Segons Jaume Roura, president de FECAVEM, aquest primer fòrum té la intenció d’informar sobre “les injustes imputacions a la mobilitat privada”, ja que a l’automòbil “se'l culpa de ser el responsable de la contaminació, però tan sols representa un 17%, un 24% en el cas del transport per carretera.”

La patronal assegura que amb aquest acte tractarà de respondre als dubtes dels usuaris, d'exigir responsabilitats en la presa de decisions que incideixen en la mobilitat i la circulació i de promoure una mobilitat oberta i plural. Perquè, diuen, “és necessari mantenir vives les empreses del sector, ja que a Espanya representen aproximadament el 12% del PIB i donen feina a uns dos milions de persones.”

Les restriccions de circulació, en el punt de mira

A partir de l’1 de gener del 2020 els cotxes de gasolina anteriors a l’any 2000 i dièsel anteriors al 2006 no podran circular per la ciutat de Barcelona de dilluns a divendres entre les 7 h i les 20 h. Precisament són aquesta mena de restriccions les que no acaben de convèncer la patronal, que critica que l’Ajuntament de Barcelona no els hagi donat l’opció de pronunciar-se a l’hora de prendre decisions en aquest àmbit. “Abans de prendre decisions s’han de buscar solucions, que hem de trobar entre tots. Coincidim amb tothom que volem la millor qualitat de l’aire i baixar les emissions al màxim, però hem de veure com ho podem fer”, apunten des de FECAVEM.

De fet, en el cas concret de la ciutat de Barcelona, Roura assegura que “a la ciutat hi tenim un problema d’infraestructures, ja que fa temps que es parla de la possibilitat de fer grans aparcaments a les afores de Barcelona, però això ha d’anar acompanyat d’una llançadora de transport públic per entrar a la ciutat.”

Segons Joan Blancafort, Secretari General de FECAVEM, “per a la patronal la solució no és tant prohibir la circulació, sinó renovar el parc automobilístic introduint tecnologies més netes.” I és que actualment l’antiguitat mitjana a Espanya del parc és de 12,1 anys, mentre que a Europa és d’11,1. Això comporta que aproximadament uns 16 milions de vehicles circulen a Espanya amb més de 10 anys.

Però la patronal indica que, per renovar aquest parc tan envellit, “cal trobar la manera que entre governs, fabricants i distribució puguem ajudar les classes amb menys recursos perquè puguin modernitzar el seu mitjà de mobilitat”, apunten.

Una indústria perjudicada pels escàndols i les multes

A ningú se li escapa que el sector de l’automoció està vivint canvis molt accelerats, en bona part provocats pels escàndols del falsejament de les emissions. Sobre aquest tema, Roura assegura que “fa quatre anys els constructors no van actuar correctament amb l’adulteració dels softwares, i el seu error ha alimentat totes les accions polítiques i d’acció popular que hi ha arreu d’Europa”. A més, apunta que “les multes milionàries que han hagut d’afrontar els han suposat un trasbals en les seves previsions i ens ha perjudicat a nosaltres en la distribució.”

Les conseqüències més directes d’aquest canvi estratègic que les institucions estan adoptant envers l’automòbil no només passen per les restriccions de circulació, sinó que també es materialitzaran en forma d’una multa als fabricants que emetin més de 95 grams de CO2 per quilòmetre en els seus vehicles l’any 2021 o en l’impost català al CO2, que, com us vam explicar, comportarà noves deslocalitzacions d’empreses, segons FECAVEM.

Més enllà de les sancions, el president de FECAVEM assegura que “el motor de combustió té vida per a més de 30 anys, per tant, el consumidor ha de poder comprar el cotxe que vulgui o necessiti per a la seva mobilitat privada, fins i tot un dièsel.”

Sens dubte, un tema polèmic i molt actual que de ben segur formarà part dels temes de debat del primer fòrum Automobile Talks, obert al públic i que se celebrarà al Palau de Congressos de la Fira de Barcelona el proper 9 d’octubre a partir de les 9 h. Per assistir-hi cal confirmar l’assistència a la web www.automobiletalks.com o al telèfon 934 150 695.