La pandèmia fa caure un 16% les emissions dels cotxes nous

La crisi social, econòmica i sanitària originada per la pandèmia del Covid-19 ha fet caure de manera dràstica les vendes de cotxes nous al Vell Continent, amb una disminució del 29% respecte les vendes de cotxes nous ara fa un any.

Aquesta davallada de vendes ha estat molt més acusada en el segment dels cotxes de combustió (gasolina i especialment dièsel), mentre que els cotxes electrificats –ja siguin del tot elèctrics, híbrids, híbrids endollables i fins i tot mild hybrids o semihíbrids– no han patit una disminució de vendes gaire important, i fins i tot alguns fabricants de cotxes elèctrics com Tesla han incrementat lleugerament les vendes respecte a l'any anterior.

Aquest panorama ha fet que per primer cop s'hagin reduït de manera significativa les emissions de CO 2 dels cotxes nous aquest 2020 en el conjunt de la Unió Europea, amb una disminució del 16,2% respecte a l'any 2019, segons apunta un informe de Jato Dynamics.

Però, tot i la disminució real de la mitjana d'emissions de CO 2 aquest 2020, la Unió Europea encara està lluny d'arribar a l'objectiu de 95 g/km que té fixat, ja que els actuals 102 g/km no arriben als objectius comunitaris. Tanmateix, és una xifra molt més ben encaminada que els 122 g/km registrats l'any passat.

El fabricant que ha reduït més les emissions de CO 2 en els cotxes nous ha estat Volvo, amb una mitjana de 103 g/km gràcies al fet que la meitat de les seves vendes totals de cotxes nous aquest estiu han estat de vehicles electrificats (híbrids endollables o totalment elèctrics) de baixes emissions. No gaire lluny de Volvo trobem BMW, que ja ha anunciat que gairebé un terç de les vendes totals d'aquest any corresponen a vehicles electrificats.