El nou esportiu de Nissan es dirà 400Z

Nissan mantindrà viva la saga familiar dels models Z. La marca japonesa ha confirmat el nom del successor de l'actual 370Z, que, seguint la nomenclatura familiar (240Z, 270Z, 350Z i 370Z), es dirà 400Z i podria arribar als 400 CV gràcies a un motor V6 –o de sis cilindres en V, si ho preferiu– amb doble turbo heretat de l'actual Infiniti Q60, que actualment presenta una potència de 405 CV i 475 Nm de parell.

De fet, algunes fonts apunten que el Nissan 400Z utilitzarà la mateixa plataforma que ha estrenat l'Infiniti Q60, cosa que rebaixaria molt significativament els costos de desenvolupament del model, ja que les previsions de vendes d'aquest model en el seu segment no justificarien una gran inversió de la companyia.

Però Nissan segueix creient en la seva saga Z, convertida ja en una de les més llegendàries del món del motor. Ara fa un temps vam poder provar l'actual Nissan 370Z i ens va semblar un dels millors cotxes esportius que hem provat mai a l'Ara Motor. Amb tot, convé recordar que aquest és un producte molt específic orientat a un segment molt determinat del mercat.

El futur Nissan 400Z mantindrà el sistema de tracció a les rodes posteriors i l'opció d'un canvi manual de sis velocitats per mantenir l'essència esportiva d'un cotxe que tindrà la difícil missió de fer-se un lloc entre els actuals Alpine A110 i Toyota GR Supra.

Per acabar, el nou Nissan 400Z no arribarà al mercat abans de l'últim trimestre del 2021, a un preu encara per confirmar però que no hauria de ser gaire diferent de l'actual del 370Z, que costa uns 34.500 euros. I és que, tot i que és una quantitat de diners important, els models de la família Z estan orientats a un públic més generalista, ja que els seus cotxes costen la meitat (o fins i tot menys) del que demanen Audi, BMW o Porsche per models amb una potència i unes prestacions similars.