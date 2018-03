Aquest és el nou Volkswagen Touareg

El nou Touareg és una de les grans apostes de Volkswagen de cara als pròxims anys. En un mercat global, on els SUV grans cada cop són més populars, el Touareg va una passa més enllà per consolidar-se en l’elit dels millors totcamins del planeta.

D’entrada, el Touareg no compartirà plataforma amb els Skoda Kodiaq o Seat Tarraco, sinó que comparteix plataforma i elements mecànics i tecnològics amb l’Audi Q7 i el Porsche Cayenne, cosa que exemplifica a la perfecció l’aposta de Volkswagen pel seu nou SUV.

El nou Touareg és lleugerament més gran que el seu predecessor gràcies als 4,88 metres de llarg i 1,98 d’alt que promet la seva fitxa tècnica, però tot i l’augment de volum els enginyers de Wolfsburg han aconseguit aprimar uns 100 quilos aquest nou Touareg respecte a l’anterior gràcies a l’ús massiu de l'alumini i d'acers d’alta tecnologia.

A més, el Touareg ara disposa d’un maleter que arriba als 810 litres de capacitat gràcies a una segona filera de seients que pot desplaçar-se longitudinalment per guanyar més espai de càrrega. Ara bé, tot i l’augment de la carrosseria, el Touareg no disposarà de versions de 7 places característiques de la major part dels seus rivals.

Mecànica del passat, tecnologia de futur

Volkswagen només oferirà un motor dièsel 3.0 TDI de 6 cilindres en V que oferirà potències de 231 o 286 CV. D'aquí uns mesos la marca de la Baixa Saxònia promet introduir un motor gasolina V6 de 340 CV (molt més orientat als mercats nord-americà i asiàtic que no pas a l’europeu) i fins i tot un potent V8 de 421 CV. Sorprèn que Volkswagen encara no disposi de cap mecànica híbrida pel Touareg en un mercat cada cop més conscienciat per les emissions de gasos contaminants a l’atmosfera.

On Volkswagen sí que ha innovat amb ganes ha sigut en l’apartat tecnològic: el Touareg presenta un nou sistema d’instruments digitals anomenat Innovision Cockpit, que prescindeix de qualsevol tecla i botó i aposta per un funcionament totalment tàctil sobre una pantalla d’alta resolució de 12 polzades. Opcionalment també es podrà optar per una pantalla més gram de 15 polzades.

La idea d’aquest nou sistema és que cada client es podrà personalitzar el seu sistema d’infoentreteniment amb la informació més rellevant que vulgui rebre. A més, l’ofensiva tecnològica es completa amb un sistema de visió nocturna Nightvision, que reconeix persones, animals o objectes en la foscor gràcies a una càmera tèrmica, un sistema d’assistent d’embussaments, direcció sobre les quatre rodes, suspensió pneumàtica, barra estabilitzadora, fars MatrixLED, pantalla 'head-up display' i assistent de trànsit creuat, entre altres coses.

El nou Touareg costarà una mica menys de 60.000 euros, una mica per sota dels Audi Q7 o BMW X5 i sensiblement per sobre dels generalistes Ford Edge o Skoda Kodiaq, i completa l’ofensiva SUV de Volkswagen composta pels T-Roc, Tiguan, Tiguan Allspace, Tiguan L (a la Xina), Atlas (Estats Units i Canadà) i Teramont (Xina) a l’espera de l’arribada d’un nou SUV urbà pel mercat europeu. Amb tot, el nou Touareg serà molt ben rebut a la Xina, on les generacions precedents del SUV gran de Volkswagen han funcionat molt bé els últims anys.