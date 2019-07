El nou Mercedes-AMG A 45 arriba als 421 CV de potència

Mercedes-AMG ha tornat a donar un cop de puny sobre la taula amb el nou A 45. La versió és esportiva del Classe A, que torna a estar preparat pel departament AMG, tindrà dues versions amb 387 o 421 CV partint del mateix bloc de gasolina turbo de quatre cilindres. El CLA 45, la versió de tres volums sedan del Classe A, compartirà motors i tecnologia amb l’A 45.

Estèticament, el nou Mercedes-AMG A 45 crida l’atenció a simple vista. Les entrades d’aire davanteres sobredimensionades, uns passos de roda eixamplats i les llandes de 19 polzades contribueixen a dotar a aquest ‘hot hatch’ o compacte picant d’un aspecte esportiu i musculat, gairebé escultural.

La versió A 45 ‘S’ de 421 CV tindrà les pinces de fre pintades de color vermell, discos de fre perforats i ventilats de 360 mil·límetres amb pinces de sis pistons i opcionalment podrà equipar un paquet aerodinàmic que incorpora més detalls a la carrosseria.

Els interiors del nou A 45 utilitzen el nou sistema d’infoentreteniment MBUX i les mateixes dues grans pantalles centrals dels models estàndard, però inclou noves aplicacions i gràfics que mesuren el rendiment dinàmic del cotxe com un mesurador de forces G o un cronòmetre. A més, els seients i el volant estan fabricats amb materials de primera qualitat com el cuir o microfibres vegetals, i les versions ‘S’ tenen algunes insercions de color vermell i groc per emfatitzar la seva personalitat.

Una mecànica superlativa

Però el més sorprenent del nou A 45 és el seu motor de quatre cilindres. Aquest propulsor anomenat Twin-Scroll és capaç de generar potències de 387 CV i 480 Nm de parell per a les versions estàndard o 421 CV i 500 Nm per als models ‘S’, i és capaç d’accelerar de 0 a 100 en 3,9 segons i arribar a una velocitat màxima autolimitada de 275 km/h.

Com en la versió anterior, l’A 45 disposa d’un sistema de tracció integral amb un diferencial electrònic que actua sobre l’eix posterior, una caixa de canvis automàtica AMG Speedshift DCT 8G de vuit relacions i un selector AMG Dynamic Select amb sis modes de conducció anomenats Comfort, Slippery, Sport, Sport+, Individual i Race, que modifiquen la resposta del motor, la rigidesa de la direcció i suspensions i la gestió de la caixa de canvis.