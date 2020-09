El nou Dacia Sandero renuncia al dièsel

Ara fa uns dies que Dacia va mostrar les primeres imatges del nou Dacia Sandero, que ara arriba a la tercera generació més en forma que mai. I és que el popular supervendes romanès (el cotxe més venut en el canal de particulars a Catalunya els últims anys) basa el seu èxit en la fórmula bo, bonic i barat i sembla que aquesta tercera generació seguirà convencent els compradors amb una imatge més moderna i sofisticada.

El nou Dacia Sandero (i el Logan) evolucionen estèticament amb uns nous fars led davanters i posteriors estilitzats amb dissenys més atractius i que li aporten més frescor. A més, el fet de compartir la plataforma CMF-B del grup Renault (que fan servir el Renault Clio i Captur o el Nissan Micra, entre d'altres) fa que incorpori més ajudes a la conducció i equipament més tecnològic que mai.

De fet, els interiors del nou Sandero són senzills però molt funcionals, presidits per una pantalla tàctil central i comandaments físics de l’aire condicionat (ara ja de sèrie). El sistema multimèdia inclou compatibilitat amb Apple Car Play i Android Auto, i podríem replicar el telèfon en la pantalla mitjançant connexió wifi. Les versions més bàsiques renuncien a la pantalla central i habiliten un espai per encabir-hi el nostre dispositiu mòbil.

Pel que fa a les ajudes a la conducció, convé destacar que el nou Sandero incorpora sensors d’aparcament, ajuda a la frenada automàtica d’emergència i sis airbags de sèrie, i la major solidesa i robustesa de la plataforma CMF-B el converteix en un cotxe menys sorollós i un punt més rígid en cas d’impacte.

Però la gran novetat que ens ha sorprès a tots és la decisió d’eliminar el dièsel de la gamma del nou Sandero, i confiar-ho tot a les versions gasolina i GLP (gas liquat de petroli, un combustible fòssil menys contaminant que el dièsel). Amb tot, convé recordar que la plataforma CMF-B pot ser compatible amb mecàniques híbrides i híbrides endollables o PHEV com el Clio E-Tech i el Captur E-Tech, però de moment la marca romanesa no inclou aquesta possibilitat.

Així doncs, la nova oferta mecànica del Sandero i el seu germà Sander Stepway constarà d’un motor gasolina SCe de 65 CV associat a canvi manual, un motor gasolina TCe de 90 CV associat a canvi manual o automàtic i la versió més potent TCe de 100 CV Eco-G, que pot funcionar amb gasolina i amb GLP i que es beneficiarà de les bonificacions i etiquetes ecològiques de la DGT.

Per acabar, convé recordar que Dacia encara no ha publicat el preu final del Sandero, tot i que no hauria de ser massa diferent de l’actual generació, ja que tot i el salt tecnològic i de seguretat (fins i tot hi haurà versions amb sostre solar), la plataforma CMF-B ja està amortitzada i el model se seguirà fabricant a la planta de Tànger (Marroc), en què els costos de producció són menors que a qualsevol país europeu.