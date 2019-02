Les motos elèctriques de Harley-Davidson generen controvèrsia

Harley-Davidson ha mostrat dos prototips de moto elèctrica als X Games que es disputen a Aspen, als Estats Units. Aquests prototips de moto –més aviat ciclomotor o fins i tot patinet elèctric, perquè no necessiten permís de conduir– han aixecat una gran polseguera a les xarxes, perquè els clients i admiradors de la mítica marca de motocicletes consideren una “traïció” la deriva elèctrica de la companyia.

Les dues motocicletes (o ciclomotors) elèctriques prioritzen l’agilitat i la facilitat d’ús del vehicle, unes qualitats que mai s’havien associat a Harley-Davidson. En els dos casos els nord-americans opten per vehicles lleugers amb unes bateries extraïbles que es poden carregar fàcilment a qualsevol endoll domèstic.

A més, els prototips elèctrics de Harley-Davidson aposten per un disseny futurista, elegant i minimalista, lluny del barroquisme i les formes exagerades de les motos tradicionals de la marca.

Amb tot, no seran les primeres motos elèctriques de Harley-Davidson, perquè la nova LiveWire arribarà al mercat el 2020 a un preu encara per determinar, i que té l’objectiu de convertir-se en el referent elèctric de les dues rodes.

En un comunicat, Harley-Davidson anunciava que els nous prototips anaven adreçats a un nou tipus de client i un nou segment de mercat on fins ara la marca no podia competir, i assegurava que formava part d’un ambiciós pla de creixement que volia tenir com a resultat una nova i extensa gamma de productes elèctrics de dues rodes.

Però els milions de seguidors de la marca no han acabat de pair del tot aquests nous productes, que consideren contraris a les essències clàssiques de Harley-Davidson i han mostrat el rebuig als models. Va passar el mateix quan Harley-Davidson va presentar la LiveWire a Milà ara fa un any.