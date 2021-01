El Renault 5 ressuscita en format elèctric

Fa anys que els cotxes d’estil retro o vintage estan de moda al Vell Continent. Els èxits dels Fiat 500 o Mini han animat diversos fabricants a recuperar els seus clàssics i convertir-los en moderns cotxes elèctrics de zero emissions. En el cas de Renault, la marca francesa -ara dirigida per Luca de Meo, expresident de Seat- aposta per recuperar el mític R5, ara sota un format totalment elèctric i sota el nom R5 Prototype.

De fet, ha sigut el mateix De Meo qui, durant la presentació de l’estratègia de marca de Renault fins al 2025, ha decidit mostrar el prototip del nou T5 o Renault 5 elèctric, un cotxe que manté l’essència del disseny del popular utilitari francès dels anys 70, 80 i 90. Segons apunta el directiu, és “només el començament” de la nova estratègia elèctrica de Renault, que preveu el llançament de fins a deu cotxes elèctrics i que podria incloure també una futura versió elèctrica de l'R4 o quatre llaunes, un altre dels models icònics de la marca del rombe.

El nou Renault 5 farà servir la plataforma elèctrica CMF-EV de l’aliança Renault-Nissan, que estrenarà aquest any el nou Nissan Ariya i que servirà de base també per al futur Mégane elèctric, cotxe que hauria de compartir molts elements tecnològics, modulars i mecànics amb el nou R5.

Precisament el fet de compartir elements mecànics i tecnològics amb altres cotxes de l’aliança franco-japonesa pot ser el desllorigador per oferir aquest nou Renault 5 a un preu popular i assequible per als clients que busquen un vehicle de tall urbà i de zero emissions.

A més, el retorn del nou R5 elèctric podria anar associat també a una versió més potent o esportiva preparada per Alpine, que també orientarà la seva gamma de productes cap als cotxes elèctrics d’altes prestacions i que ja ha anunciat que inclourà un utilitari esportiu del segment B (el mateix que ocuparà l’R5) en la seva gamma.