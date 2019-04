El misteri dels Mercedes de Kim Jong-un

Corea del Nord és un dels estats més tancats i hermètics del món, i ja fa alguns anys que pateix un bloqueig comercial que impossibilita l’entrada de productes estrangers dins una república amb reminiscències de monarquia comunista de caràcter hereditari.

Per aquest motiu la presència d’un Mercedes Maybach S600 Pullman Guard –una limusina de luxe i blindada que la marca alemanya només fabrica per a personalitats destacades i sota comanda– durant la visita oficial del president de Corea del Nord a Rússia ha aixecat una gran controvèrsia que ha posat Daimler, matriu de Mercedes-Benz i la seva filial de luxe Maybach, al centre de l’huracà.

A més, el Maybach S600 Pullman Guard no ha sigut l’únic cotxe oficial del líder comunista durant la seva visita a Rússia, perquè Kim Jong-un també ha fet servir un segon model de Mercedes, el Maybach S62, durant els seus desplaçaments a territori rus.

El grup Daimler, que en principi té prohibit establir relacions comercials amb Corea del Nord arran de les sancions i el veto de les Nacions Unides, va afirmar ahir en un comunicat que no tenia “la més mínima idea de com han arribat les dues limusines en territori nord-coreà” alhora que remarcava que per a Daimler “el compliment de les lleis i la legalitat internacional és un principi fonamental de la seva activitat empresarial”.

La relació de la família Kim amb els vehicles de Mercedes és antiga, i fins i tot el mausoleu de Kim Jong-il i Kim il-Sung compta amb una limusina de la marca alemanya a l'interior. Admiració al marge, ara el fabricant de Baden-Württemberg podria haver de respondre a possibles sancions pel fet d’haver negociat –presumptament– amb el govern de Corea del Nord i haver contravingut les instruccions de les Nacions Unides.

El Maybach S600 Pullman Guard, que només es fabrica sota comanda, té un preu de gairebé un milió i mig d’euros, mentre que el segon vehicle de Kim Jong-un, el Maybach S62, té un preu base d’uns 450.000 euros. Els dos cotxes disposen de blindatge pesant, i en el cas de l'S600 Pullman Guard homologa un pes de més de cinc tones, fa 6,5 metres de llarg i utilitza un poderós motor de gasolina de dotze cilindres en V (o V12) per moure amb agilitat aquest colós.