Un ministre francès avisa que “Renault podria desaparèixer”

Si fa no fa tothom sabia que Renault no està passant el seu millor moment, després d’haver tancat un 2019 en números vermells després de molts anys de decreixement en les xifres globals de vendes. Els francesos cada cop representen una porció més modesta del mercat automobilístic europeu, i fins i tot han sigut superats pel grup PSA (Peugeot-Citroën) com a marca de referència nacional dins de l’imaginari col·lectiu francès. A més, la seva aliança amb Nissan ha passat hores molt baixes després de la fugida de l’expresident Carlos Goshn, i encara pateix un buit de poder tècnic fins que l’expresident de Seat Luca de Meo prengui possessió de la presidència de Renault aquest estiu vinent.

Tot i que la situació de Renault ja semblava prou complicada, les declaracions del ministre d’Economia francès, Bruno Le Marie, han sigut una galleda d’aigua freda per a la companyia i els seus accionistes i treballadors. En una entrevista radiofònica a Europe 1 i en posteriors declaracions al diari Le Figaro, el polític gal ha afirmat que “Renault es juga la seva supervivència” i que “podria desaparèixer” en el cas de no rebre ajudes públiques en forma de préstecs per un valor superior als 5.000 milions d’euros.

L’efecte de les declaracions de Bruno Le Marie ha sigut immediat i les accions de Renault van caure un 3,89% abans de tancar la sessió de divendres. A aquestes declaracions cal sumar-hi les informacions apuntades per un setmanari satíric francès, Le Canard Enchaîné, on apuntaven que Renault estaria avaluant el tancament de tres plantes de producció a França, com serien la de Dieppe (on es fabrica l’Alpine A110), la de Choisy-le-Roi, als afores de París, i la fàbrica de motors i caixes de canvis de Les Fonderies de Bretagne, a la Bretanya francesa. Aquestes tres plantes sumen un total de 1.000 llocs de treball directes que podrien ser suprimits, cosa que provocaria un autèntic terratrèmol a les zones on s'ubiquen.

A tot aquest enrenou cal sumar-hi el fet que Renault també podria tancar la seva planta a Flins (Illa de França), on actualment es fabrica un model de Nissan, el Micra, i que la marca ja ha anunciat que deixarà de fabricar els actuals Talisman, Scénic i Espace, com us vam avançar ara fa pocs dies.

Les ajudes estatals, condicionades

Bruno Le Marie va anunciar que els 5.000 milions d’euros d’ajudes a Renault estarien condicionats a tres línies vermelles fixades pel govern francès: impulsar el cotxe elèctric, intentar mantenir la xarxa de proveïdors locals i mantenir la localització de les seves fàbriques a França per consolidar els llocs de treball.

Si aquestes ajudes es concretessin, es produiria un efecte dòmino que podria afectar les plantes de Renault a Valladolid i Sevilla i la de Nissan a Catalunya, ja que, segons apuntava el Finantial Times en un reportatge la setmana passada, Renault podria emportar-se la producció dels Captur i Kadjar a la línia de producció de Nissan a Sunderland (Regne Unit) a canvi de rebre la producció d’alguns models de Nissan en territori francès, com ara la furgoneta elèctrica e-NV200, que actualment es fabrica a la Zona Franca, o les camionetes Nissan Navara i Renault Alaskan, entre d'altres.