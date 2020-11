Les marques de cotxes més (i menys) fiables del 2020

Com cada any, la revista nord-americana Consumer Reports ha publicat un llistat amb les marques més i menys fiables de l’any basat en una enquesta feta a més de 329.000 compradors de cotxes nous als Estats Units aquest 2020.

El fet que tots els enquestats siguin nord-americans explica la presència al rànquing de marques que no tenen presència comercial al nostre mercat com ara Buick o RAM i que en faltin algunes d’europees com Opel o Peugeot, per exemple.

Rànquing de marques més fiables Mazda, 83 punts Toyota, 74 punts Lexus, 71 punts Buick, 70 punts Honda, 63 punts Hyundai, 62 punts Ram, 58 punts Subaru, 57 punts Porsche, 55 punts Dodge, 54 punts Infiniti, 54 punts BMW, 52 punts Nissan, 51 punts Audi, 46 punts Kia, 45 punts GMC, 43 punts Chevrolet, 42 punts Volvo, 41 punts Jeep, 41 punts Mercedes-Benz, 40 punts Cadillac, 38 punts Ford, 38 punts Mini, 37 punts Volkswagen, 36 punts Tesla, 29 punts Lincoln, 8 punts

Amb tot, un any més el rànquing de fiabilitat de Consumer Reports permet veure com es consolida l’hegemonia de les marques japoneses i coreanes com les més ben valorades en termes de fiabilitat pels compradors americans. Les japoneses Mazda, Toyota i Lexus ocupen les tres primeres posicions del rànquing, i Honda, Subaru i la coreana Hyundai són entre les deu primeres marques en termes de fiabilitat.

Per contra, entre els deu fabricants més fiables de l’any, segons l’estudi de Consumer Reports, només s’hi troba un fabricant europeu (Porsche), que ocupa un discret novè lloc en el rànquing final. Però la gran sorpresa del rànquing de Consumer Reports és, un any més, la mala valoració de Tesla per part dels seus compradors. La marca de cotxes elèctrics s’enfonsa fins al lloc 25 del rànquing, castigada pels continus defectes de fabricació dels seus cotxes, especialment del Model 3, que ha patit molts defectes i pecats de joventut. En la mateixa línia les europees Mini i Volkswagen tampoc han sortit gaire ben parades en aquest rànquing.

Per acabar, Consumer Reports també ha anunciat els cotxes més fiables de l'any en funció de les opinions dels compradors enquestats, i un cop més els cotxes japonesos lideren el rànquing amb mà de ferro. EL Toyota Prius lidera la classificació amb 93 punts sobre 100, mentre que el segueixen els Lexus NX i GX amb 91 i 90 punts, respectivament. El Mazda CX-5, Hyundai Kona i Honda HR-V també es posicionen entre els 10 models més fiables de l'any, i els dos únics cotxes europeus que apareixen entre els llocs privilegiats són els Audi A4 i A5, amb una puntuació de 86 punts.