La justícia alemanya obliga Volkswagen a pagar 30.000 euros a un afectat pel Dieselgate

Ja han passat cinc anys, però el Dieseglate continua afectant l'actualitat de Volkswagen. Aquesta vegada el Tribunal Federal de Justícia alemanya ha sentenciat a favor dels afectats per l'escàndol i ha resolt que les persones que van comprar un cotxe amb un software programat per mentir en les proves d'emissions tenen dret a reclamar una compensació a Volkswagen en funció dels quilòmetres recorreguts amb el seu cotxe.

En aquest cas, que pot servir de precedent, el demandant rebrà una compensació d'uns 25.600 euros més interessos per la readquisició del seu vehicle, un Volkswagen Sharan 2.0 TDI. La marca de la Baixa Saxònia va intentar defensar-se amb el pretext que el software il·legal no havia comportat cap dany directe al comprador, però el tribunal alemany no va estimar les al·legacions de la companyia.

Ara caldrà veure si aquesta resolució provoca un efecte onada als més de 60.000 casos actius a Alemanya pendents de resolució judicial, i sembla bastant probable que els de Wolfsburg es veuran obligats a recomprar els cotxes afectats oferint una compensació econòmica.

No és el primer cop que Volkswagen ha d'indemnitzar els afectats pel Dieselgate, ja que als Estats Units va haver de pagar una indemnització de fins a 8.000 dòlars a molts dels clients afectats que reclamaven per via judicial. A l'estat espanyol, la marca va oferir als afectats una revisió gratuïta, tot i que ara fa dos anys un jutge de Mallorca va obligar Skoda a tornar els diners a un demandant afectat pel Dieselgate i la justícia espanyola encara té més de 7.000 denúncies per resoldre relacionades amb aquest cas.

A l'allau de demandes i indemnitzacions a què podria haver de fer front la companyia cal sumar-hi les multes i sancions que molts països han imposat a Volkswagen. Sense anar més lluny, ara fa dos anys Alemanya va imposar una sanció de 1.000 milions d'euros a la marca de Wolfsburg que inclou 5 milions en concepte de frau i 995 milions més derivats dels beneficis que la companyia hauria obtingut de manera fraudulenta. I és que les investigacions judicials estimen que Volkswagen hauria venut més de 10 milions de vehicles entre els anys 2007 i 2015 amb els motors EA 288 i EA 189, els dos propulsors que van utilitzar el software fraudulent per amagar els índexs reals d'emissions dels vehicles, una decisió que hauria costat més de 30.000 milions d'euros en multes, sancions i indemnitzacions a la marca alemanya.