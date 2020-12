iCar: les claus del projecte secret d'Apple

El projecte Titan és el nom en clau interna amb el qual Apple anomena el seu pla per fabricar un cotxe elèctric, autònom i connectat, una mena d’extensió dels seus aparells electrònics en format automobilístic. Ara bé, aquest ha sigut –i és encara– un projecte molt secret, envoltat de misteri i hermetisme que aquesta setmana ha tornat a saltar a primera pàgina després que l'agència Reuters anunciés que Apple té un pla per posar al carrer el seu primer cotxe elèctric i autònom el 2024.

La història del projecte Titan arrenca molt de temps enrere, com a mínim el 2014, quan el CEO d’Apple, Tim Cook, va assignar un departament específic per a la tasca de construir un cotxe elèctric, autònom i compartit amb l’executiu Steve Zadesky (exdirectiu de Ford) al capdavant. Apple recuperava així un vell projecte de Steve Jobs, el visionari fundador d’Apple que els anys 2007 i 2008 ja havia mostrat el seu interès en fabricar un cotxe elèctric i autònom que revolucionés el segment automobilístic.

Amb tot, l’octubre del 2016 ja vam anunciar que Apple volia deixar córrer la idea de fabricar el seu propi cotxe autònom. En aquell moment les informacions que va avançar Bloomberg i van corroborar posteriorment diverses persones pròximes a la companyia californiana apuntaven a “diversos contratemps i incidències” que havien perjudicat la iniciativa d’Apple. En aquell moment la marca de la poma va arribar a manifestar que se centraria en el desenvolupament del programari que necessiten els vehicles autònoms per circular i subministrar-lo a altres empreses fabricants, més que no pas desenvolupar de zero una plataforma pròpia de cotxe elèctric i autònom.

Durant els primers anys del projecte Titan els executius d’Apple van mantenir algunes tibantors amb Tesla i el seu fundador, Elon Musk, i en algun moment fins i tot va semblar possible que Apple es quedés amb el control de Tesla per integrar-hi els plans del projecte Titan. Segons afirma el mateix Elon Musk, l'estiu del 2018 li va oferir a Tim Cook prendre el control de Tesla per 60.000 milions de dòlars, una desena part del seu valor actual, però el CEO d'Apple va declinar la proposta.

Les claus de l’iCar: el software val més que allò que mou les rodes

I si aquesta era la decisió d’Apple ara fa quatre anys, ¿què ha portat la marca californiana a repensar el seu projecte Titan i enfocar de nou l’objectiu de disposar d’un cotxe propi? D’una banda, és possible que Apple mai hagi deixat del tot aparcat aquest projecte, tal com demostra el fitxatge de Doug Field, un dels pesos pesants de Tesla i que va arribar a Apple l’estiu del 2018 amb el càrrec de vicepresident i amb l’objectiu de revitalitzar el projecte Titan. De l'altra, els contactes i relacions empresarials d’Apple a la Xina, país on fabrica la majoria dels seus dispositius electrònics i on ja disposa d’una xarxa de subministradors de bateries, l’element clau en els cotxes elèctrics moderns. Dit d’una altra manera, Apple ja disposa de la xarxa de subministradors necessària per poder fabricar els seus propis cotxes elèctrics i diners més que suficients per crear un cotxe elèctric a mida.

Per fabricar un cotxe nou calen una sèrie de coneixements i experiències organitzatives que no s’aprenen de zero, sinó que calen anys d’experiència per gestionar-los correctament, tal com saben a Tesla pels famosos taps d’ampolla de la seva línia de producció del Model 3, encara avui a molta distància dels objectius de producció. Aquest punt es podria suplir de manera més o menys fàcil comptant amb la col·laboració d’algun petit fabricant de vehicles elèctrics o amb un dels gegants de la indústria automobilística i que ja compta amb les instal·lacions necessàries per fabricar en sèrie un cotxe elèctric de masses.

Arribats a aquest punt cal recordar que molts dels executius de Ford i de General Motors li tenen moltes ganes a Tesla i especialment a Elon Musk, a qui consideren un element disruptiu que en no poques ocasions ha enviat diversos dards enverinats als gegants de Michigan, fins no fa tant considerats emblema del sector industrial dels Estats Units. A ningú se li escapa, però, que Ford ja té diversos acords de col·laboració amb Rivian i amb Waymo (filial de Google i Alphabet), rivals d’Apple en aquest camp. Per això algunes fonts indiquen que en qui podria estar interessada Apple és en General Motors, per comprar-li o participar d’alguna manera en la seva plataforma de cotxes elèctrics, que tot just aquest 2021 començarà a comercialitzar el Hummer elèctric, un dels models més esperats als Estats Units. A més, si hi ha una empresa al món amb prou capital per poder comprar una plataforma mecànica per fer cotxes elèctrics, és Apple. En aquest sentit és molt més important tenir el software que permeti a un cotxe moure’s amb llibertat i seguretat sense intervenció humana que no pas fer una plataforma amb un o dos motors elèctrics i unes bateries de liti amb més o menys autonomia.

En aquest negoci és més important tenir un sistema de conducció autònoma que funcioni que no pas tenir una plataforma pròpia de cotxes elèctrics, un element que es pot comprar o desenvolupar de zero sense grans dificultats per a una empresa com Apple

Per acabar, cal sumar-hi el fet que Apple ha acumulat molts anys de coneixement en el segment de la mobilitat autònoma, i que possiblement el seu software sigui el més evolucionat del mercat a hores d’ara, tal com apunten diverses fonts de l'entorn d'Apple a Reuters o Bloomberg. Sense anar més lluny, Apple ja incorpora la tecnologia Lidar (acrònim de l’anglès Light Detection and Ranging) en els seus iPhone 12, i precisament aquesta tecnologia és la base sobre la qual es basteixen tots els sistemes de conducció autònoma de tots els fabricants automobilístics. De fet, no és cap bogeria pensar que el cotxe d’Apple, popularment anomenat iCar, pugui arribar a ser el primer cotxe amb un sistema de nivell 4 o 5 en l’escala de conducció autònoma, quan tota la resta de fabricants encara està en el nivell 2 o gairebé 3 en aquesta escala sobre 5 que fan servir tots els grans fabricants.