El govern espanyol es planteja incrementar un 28% els impostos sobre el dièsel

El govern espanyol ha rebut aquesta setmana l’informe de la comissió d’experts formada a instàncies del ministeri d’Energia per cercar possibles solucions de mobilitat i millora de la qualitat de l’aire a l’estat espanyol. Aquest informe apunta que una de les possibles solucions podria ser incrementar un 28,6% els impostos sobre el dièsel per augmentar el preu d’aquest carburant per sobre del preu de la gasolina, que rebria un increment de l’ordre de l’1%.

La comissió d’experts proposa que els ingressos extres generats per aquest increment impositiu serveixin per impulsar una transició energètica vers un model més sostenible i ecològic i aconseguir, de retruc, rebaixar l’emissió de gasos de CO2, NOX i altres gasos contaminants.

Segons el ministeri, el 24,8% de les emissions brutes de CO2 el 2015 van ser originades pel transport. Dels més de 83 milions de tones de CO2 originades pel transport durant l’any 2015, 78 milions provenen del trànsit per carretera i 53 milions van ser directament originades pels automòbils particulars, cosa que explica les raons per les quals la comissió d’experts focalitzi el seu interès en aquest segment concret.

Els ingressos extres originats per la recaptació de nous impostos sobre els dièsel podrien servir, també, per impulsar la compra de nous cotxes ecològics amb una sèrie d’ajudes i incentius fiscals, o millorar la xarxa de transport públic.

Per què el dièsel i no la gasolina? Efectivament, els motors dièsel emeten menys CO2 amb igualtat de potència i cilindrada que els motors de gasolina, però les emissions més elevades de NOX i altres partícules fan del dièsel el principal objectiu de les mesures anticontaminació.

Més enllà de les conclusions d’aquest informe sembla gairebé segur que el govern espanyol prepara un increment impositiu per als vehicles de combustió, especialment els dièsel. Ara bé, un increment sobtat d’aquest carburant produiria un important increment dels costos de transport, que inexorablement produirien una espiral inflacionista que no seria gaire positiva per una economia no del tot assentada com l’espanyola.

L’informe explora també altres solucions, com l’entrada en vigor d’un sistema de vinyetes que no alteraria el preu del carburant si no la freqüència d’ús, o diverses exempcions i reduccions als professionals del transport o els taxistes, entre altres possibles mesures.