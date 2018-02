Filtrades les primeres fotos del nou Peugeot 508

La pàgina web Peugeot Héritage ha publicat les primeres fotos del nou Peugeto 508, que hauria de veure la llum durant aquest 2018, ja que la seva arribada al mercat està prevista per finals d’any.

Les dues primeres fotos filtrades ens permeten veure la part posterior del cotxe, on predominen els grups òptics amb forma d’urpa de lleó, el símbol de Peugeot. A més en una de les dues fotografies es pot observar que les portes no utilitzen marc superior i lateral per agafar les finestres, un detall propi de les marques ‘premium’ del mercat.

Les fotos també han permès observar que el model de producció té molts punts de similitud amb el Instinct, el prototip que Peugeot va mostrar l’any passat. Amb tot, encara és aviat per saber si el nou 508 serà una còpia fidedigna de l’espectacular prototip francès, o si com acostuma a passar en aquests caos, el model definitiu sigui menys atrevit –descafeïnat, si es vol- que el prototip conceptual.

Segons apunten les primeres informacions, el nou 508 disposarà d’un interior encara més tecnològic i digital, evolució de l’actual i-Cockpit que vam poder provar amb el 5008 ara fa uns mesos. L’altre gran novetat del nou 508 serà mecànica, ja que existirà una versió híbrida que acompanyi als motors dièsel i gasolina ja presents a la gamma.