Els fabricants alemanys, acusats d’experimentar les emissions dels seus dièsel amb humans i micos

Els tres principals fabricants alemanys (BMW, Volkswagen i Daimler-Benz, matriu de Mercedes) van realitzar diversos assajos amb humans i micos per demostrar els efectes d’aquests gasos sobre la salut, segons publiquen diversos diaris alemanys com el Stuttgarter Zeitung o el Süddeutsche Zeitung.

La reacció de Hans Dieter Pötsch, president del Consell de Supervisió de Volkswagen ha estat immediata, i ha marcat distàncies amb aquestes suposades pràctiques, que segons ha afirmat “no són comprensibles de cap de les maneres”, alhora que ha assegurat que els fets “seran investigats de forma immediata i sense reserves”.

Segons apunten els mitjans alemanys, l’Associació Europea d’Investigació pel Medi Ambient i la Salut en el Transport (EUGT) -un centre finançat per les tres grans marques alemanyes que va tancar l'any passat- va realitzar diversos assajos amb 25 persones sanes que van inhalar durant hores diverses concentracions de diòxid de nitrogen (NO2) amb l’objectiu de demostrar que aquests gasos són inofensius amb la salut de les persones.

L’informe final de l’EUGT, publicat el 2016, conclou que el diòxid de nitrogen no va tenir cap mena d’efecte nociu amb les persones estudiades a l’Institut Clínic Universitari d’Aquisgrà, on es van realitzar les proves. Això sí, el director de l’estudi, Thomas Kraus, va admetre que els seus resultats eren parcials i no es podien extrapolar a la totalitat de la població.

Experiments amb micos als Estats Units

L’escàndol alemany esclata hores després que el New York Times publiqués diversos assajos realitzats amb micos als Estats Units. En el cas americà va ser la mateixa institució, l’EUGT, que va realitzar experiments amb 10 micos en un centre d’investigació d’Alburquerque (Nou Mèxic) tancats en una habitació mirant dibuixos animats mentre respiraven els gasos d’un Beetle amb motor dièsel amb el software prèviament manipulat i amb uns índexs d’emissions menors als reals.