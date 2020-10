"Gastar-se més de 40.000 euros per comprar un cotxe elèctric amb 200 quilòmetres d'autonomia no és assumible"

Ara fa una setmana Lupa Motors va protagonitzar un petit terratrèmol mediàtic a l'anunciar que volia convertir-se en el primer fabricant de cotxes elèctrics assequibles ubicats a Catalunya. Tot i que ja us vam explicar les característiques tècniques del primer model que tenen previst comercialitzar el 2024, en aquesta ocasió hem volgut descobrir qui hi ha darrere del projecte i quines idees i objectius tenen.

Per això hem entrevistat al fundador i CEO de Lupa Motors, Carlos Álvarez Córdoba, un jove emprenedor de Palau-solità i Plegamans que durant molts anys ha participat en diverses competicions com a pilot de karts, monoplaces i cotxes de categoria GT, i que durant els últims cinc anys ha treballat com a provador de McLaren Automotive.

Com neix la idea de Lupa Motors?

Neix pensant en les necessitats de la gent. Jo mateix treballava a les instal·lacions de McLaren Automotive a Idiada, a Santa Oliva (Tarragona), cosa que m’obligava a fer més de 200 quilòmetres al dia amb el cotxe. En cas de voler un cotxe elèctric, hauria d’haver-me gastat més de 40.000 euros per comprar un model amb prou autonomia per fer el meu recorregut diari.

Per tant, ¿la idea de fer un cotxe elèctric assequible neix de la teva experiència?

Personalment a mi no em sortia rendible comprar un cotxe elèctric, tot i que és el futur de la indústria. I no només a mi: més de 40.000 euros en un cotxe elèctric és un preu prohibitiu per a la majoria de gent del país.

Engegar un projecte com aquest tampoc és barat. ¿Compteu amb algun inversor o seguiu buscant socis?

Actualment seguim buscant inversors. De fet, teníem un soci lligat aquest setembre però ara ho tenim molt aturat a l’espera de com evolucionen la pandèmia i la situació econòmica. De moment estem reunint diverses cartes d’intencions per bastir acords futurs, un cop haguem pogut reunir el pressupost necessari per començar el desplegament físic de la companyia, i alguns avançats amb empreses internacionals.

I on penseu establir-vos físicament? Necessitareu uns tallers i instal·lacions...

Tenim bastant clar que el desenvolupament dels models i la part de disseny i enginyeria el farem a la vora de les instal·lacions d’Idiada. La fàbrica encara està per decidir on la podrem ubicar, tot i que ens agradaria estar a la vora de Barcelona i de l’autopista AP-7.

Però fer un cotxe elèctric nou de zero és car. ¿Penseu utilitzar la mecànica i la tecnologia d’algun fabricant?

Sí. Segur que sí. Desenvolupar una plataforma d’un cotxe elèctric començant de zero té un cost d’uns 500 milions d’euros. Ara mateix estem parlant amb diversos fabricants, però la plataforma de Benteler i Bosch sembla la millor opció per a nosaltres.

I el capital humà? Qui hi ha al darrere de Lupa?

Actualment a Lupa Motors hi ha quatre enginyers, un responsable de vendes i jo mateix. Un cop disposem del pressupost fixat preveiem tenir una plantilla d’unes 30 persones només a desenvolupament.

I quins són els objectius comercials del responsable de vendes?

El nostre objectiu és vendre en el canal particulars en un futur, sobre comanda i per internet, sense necessitat de concessionaris físics, però ara mateix la persona de vendes està centrada en les empreses dedicades als cotxes de lloguer, de car sharing o cotxe compartit i similars.

¿Disposeu del suport d’alguna institució, com la Generalitat o l’Estat?

No, i tampoc no els hem demanat ajuda. Les ajudes i subvencions acostumen a ser per a empreses que ja disposen d’un producte al mercat, però nosaltres no tindrem el nostre cotxe elèctric fins d’aquí tres anys. De fet, aquesta setmana m’han contactat quatre administracions autonòmiques diferents, però no per donar-nos diners sinó per vendre’ns les seves localitzacions.

I per acabar, per què heu escollit aquest nom?

Aquesta pregunta de moment no te la vull respondre fins que surti el nostre primer model a la venda [riu].