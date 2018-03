e-gasoline: la gasolina ecològica d'Audi

No és el primer cop que els alemanys creen una gasolina sintètica. Durant la Segona Guerra Mundial les forces de l’Eix van haver de crear gasolina sintètica per abastir els avions de la Luftwaffe i els tancs de la Wehrmacht donada l’escassetat del petroli en els territoris controlats pel Tercer Reich.

La gran novetat del procés d’Audi és que la gasolina sintètica desenvolupada pel seu departament d’innovació s’ha obtingut de CO2 i hidrogen. El nou combustible, batejat com 'e-benzine', té unes emissions de diòxids de carboni un 80% inferiors a la benzina derivada del petroli i l’objectiu d’Audi és aconsguir que el procés no depengui de la biomassa i obtenir el combustible a partir de CO2 i hidrogen generat de fonts d’energia renovables, per minimitzar qualsevol impacte ambiental sobre el medi.

El combustible d'Audi és menys contaminant i té millors propietats que l'obtingut del petroli

Els d’Ingolstadt ja han obtingut 60 litres d’aquest nou combustible, i ara els seus esforços es centren en observar el seu comprtament i la qualitat de la seva combustió en un motor real. En teoria aquest combustible sisntètic disposa d’unes bones propietats antidetonants, permetent així augmentar la relació de compressió de la càmera de combustió del cilindre i millorant l’eficiència energètica del motor de combustió.

L’e-benzine no és el primer ni l’únic projecte d’Audi en aquest sentit. Els alemants porten de de l’any 2014 desenvolupant un producte anomenat 'Blue Crude', un dièsel sisntètic del qual un cop refinat n’obté e-dièsel. Actualment s'estudia ampliar la capacitat de producció d’e-diesel que la marca té a Laugenburg (Suïssa) fins als 400.000 litres anuals.

El gran problema de l'e-gasoline i l'e-diesel és el preu final que aquest combustible tindria al mercat. Els processos d'obtenció són encara cars i no poden competir amb un petroli amb un preu més o menys estable els darrers anys.