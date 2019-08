4 dels 5 trams d’autopista més cars de l’Estat són a Catalunya

Quatre dels cinc trams d’autopista de peatge més cars de l’estat espanyol es troben a Catalunya. De fet, el territori català és el que acumula més trams de pagament de tot l’Estat, una dada que pren interès i rellevància en el debat sobre quin model d’autopistes de pagament vol implementar el país en el futur.

De moment el model de vinyeta o ‘tarifa plana’ que permetria l’accés a tots els trams de pagament per un pagament anual no és més que un projecte de la Generalitat, i la realitat és que els trams d’autopista de peatge més cars de l’Estat es troben en territori català.

El tram de pagament més car de tot l’Estat és el del Túnel del Cadí, a la C-16, on els usuaris han de pagar 12,08 euros per recórrer un total de 29,7 quilòmetres que enllacen la Cerdanya i el Berguedà. Això suposa un cost de 0,40 euros per quilòmetre, pràcticament el doble que la resta de trams.

En segon lloc hi figura un altre túnel català de la C-16, el de Vallvidrera. En aquest cas els usuaris paguen 4,34 o 3,86 euros –en funció de l’hora del dia– per utilitzar el tram, de 16,65 quilòmetres de longitud, i que té un cost per quilòmetre de 0,26 euros.

El tercer tram més car de l’Estat també és en la C-16, i correspon al tram entre Sant Cugat i Manresa, amb un preu que oscil·la entre els 10,63 euros i els 5,85 en funció del dia de la setmana i si és o no un dia feiner, i té un cost de 0,35 euros per quilòmetre en els seus 41,8 quilòmetres de recorregut.

L’únic tram no català d’aquest rànquing és el del túnel d’Artxanda, que comunica Bilbao amb l’aeroport i altres poblacions biscaïnes, i que tot i ser força més barat (1,20 o 0,72 € en funció del dia de la setmana) que els altres, té un preu per quilòmetre de 0,24 euros, ja que el seu recorregut és realment curt: tot just uns 4,8 quilòmetres.

Per acabar el repàs als cinc trams de peatge més cars de l’Estat, trobem el tram de la C-32 entre Castelldefels i el Vendrell, que té un preu que oscil·la entre els 11,07 i els 7,89 euros en funció del sistema de pagament (telepeatge, efectiu o targeta) per a un recorregut de 49,5 quilòmetres, cosa que suposa un preu per quilòmetre de 0,22 euros.

Fora de les primeres posicions, als llocs divuitè i dinovè del rànquing estatal, també hi figuren els trams de l’AP-7 i de la C-33 entre Tarragona i València i entre Barcelona i Montmeló, respectivament, amb un preu de 0,11 euros per quilòmetre. En els lloc vint-i-tresè i vint-i-cinquè hi figuren els trams de l’AP-7 entre Barcelona i Tarragona i de la C-32 entre Montgat i Blanes, amb un preu de 0,10 euros per quilòmetre. I cal baixar fins el lloc trenta per trobar l’últim tram català de pagament, el de l’AP-7 entre Barcelona i la Jonquera, amb un preu de 0,09 euros per quilòmetre.