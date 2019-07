El 62% dels cotxes que circulen a Espanya tenen més de deu anys

Més de la meitat dels cotxes que circulen diàriament pels carrers i les carreteres de l’estat espanyol tenen més de deu anys. En concret l’any 2018 el 62% dels més de 27 milions de cotxes que hi ha en circulació tenien deu anys o més, i el 75% del parc automobilístic de l’estat tenia set anys o més.

Aquestes dades, extretes d’un estudi d’Arval, s’expliquen en part per la tendència a la baixa de les vendes a Espanya durant els últims anys, així com pel fet que el poder adquisitiu del gruix de la població no ha crescut significativament des de l’any 2009.

Per la seva banda, la DGT ha anunciat que la mitjana d’edat dels vehicles matriculats a l’estat és de 12 anys, i que hi ha més de sis milions de vehicles amb 20 anys o més d’antiguitat. A més a més, el 95% dels cotxes amb més de 10 anys tenen més de 100.000 quilòmetres, no compleixen amb els estàndards de seguretat actuals i són molt més contaminants, ja que aproximadament la meitat ni tan sols tenen etiqueta ecològica de color groc.

Per comunitats, Ceuta, Melilla, Castella i Lleó, Galícia i les Canàries són les que tenen un parc automobilístic més antic, mentre que la mitjana d’edat dels cotxes de Catalunya i les Illes Balears és una mica més jove, i se situa al voltant dels onze anys.

Per acabar, aquesta realitat preocupa a les autoritats, ja que el risc de patir un accident mortal en un cotxe de més de deu anys duplica el d’un cotxe nou, i les seves emissions de partícules i gasos contaminants és molt superior a la d’un cotxe que ha passat la normativa ambiental Euro6.