Els 10 cotxes que triomfen a Instagram

Instagram s’ha convertit en la xarxa social més popular de l’any, i els principals fabricants de cotxes veuen en aquesta plataforma una via senzilla, ràpida, directe i econòmica per arribara als seus clients i fer publicitat dels seus productes.

De fet alguns hastags com #instacar, #car, #carsofinstagram o #caroftheday acumulen més de 100 milions de publicacions i centenars de milions de likes a la xarxa social. Una gran finestra al mon que el cercador d’ofertes de vacances per Internet Holidu ha volgut classificar en les 10 marques i els 10 cotxes més populars a Instagram.

Les 10 marques més populars a Instagram BMW 25.267.009 mencions, 14’1milions de seguidors Honda 20.110.816 mencions, 2 milions de seguidors Mercedes 17.166.740 mencions, 11’5 milions Ford 15.142.529 3 mencions, milions de seguidors Ferrari 12.037.697 mencions, 5,5 milions de seguidors Audi 11.955.392 mencions, 9’7 milions de seguidors Toyota 11.272.088 mencions, 0’9 milions de seguidors Porsche 10.279.133 mencions, 9 milions de seguidors Lamborghini 9.440.620 mencions, 10’6 milions de seguidors Volkswagen 7.117.928 mencions, 2’1 milions de seguidors

La marca més seguida i amb més mencions a Instagram és BMW. De fet els bavaresos disposen d’una comunitat de seguidors molt organitzada i fidel. A certa distància la segueix Honda (que tot i tenir moltes mencions té molts menys seguidors al seu perfil oficial) i de Mercedes, encara lluny de la seva gran rival alemanya.

Probablement la gran sorpresa d’aqust estudi és que Ferrari, possiblement la marca més popular del món, ocupi la cinquena posició per darrera de Ford o Honda, amb menys seguidors però amb més mencions a la xarxa social. Potser la dificultat de veure un cotxe del ‘Cavallino rampante’ en viu fa que aquests cotxes siguin menys etiquetats i tinguin menor presència la xarxa social.

MINI Cooper, el rei d’Instagram

Pel que fa a les mencions de models concrets hi ha un líder que domina amb mà de ferro la xarxa social: el MINI Cooper és el cotxe de moda, també a Instagram. Supera cotxes amb molta història i prestigi com el Ford Mustang o el Porsche 911, o esportius com l’Audi R8 o e BMW M3.

Els 10 cotxes que triomfen a Instagram MINI Cooper 1.515.803 mencions Honda Civic 1.196.676 mencions Ford Mustang 1.166.762 mencions Porsche 911 1.105.207 mencions BMW M3 783.636 mencions Fiat 500 768.728 mencions Volkswagen Golf 687.406 mencions Audi R8 654.737 mencions Volkswagen Beetle 579.265 mencions Mazda 3 538.68 mencions

El fet que dos models considerats ‘chic’ i ‘retro’ o ‘vintage’ com el Fiat 500 o el Volkswagen Beetle apareguin entre els primers 10 classificats explica també quin és el perfil dels usuaris d’Instagram, que no necessàriamet valoren els models pel seu preu o prestacions si no que valoren la bellesa estètica i l’estil dels cotxes.