El 57,4% dels cotxes de segona mà que es venen a Espanya tenen més de 10 anys

La crisi econòmica derivada de la pandèmia del coronavirus ja fa mesos que es fa notar en el segment de les vendes de cotxes. Tot i que les vendes i matriculacions de cotxes nous han caigut moltíssim a causa del confinament i l’actual panorama d’incertesa econòmica, el canal de vendes de cotxes de segona mà ha crescut un 11% durant el mes de juliol, segons apunten les xifres de Ganvam, una associació de venedors i tallers relacionats amb l’automòbil.

Ara bé, l’informe de Ganvam apunta una dada molt rellevant: 76.697 de les 222.717 unitats de segona mà que es van vendre durant el mes de juliol eren cotxes amb més de 15 anys d’antiguitat. En altres paraules, el 34% dels cotxes de segona mà que es venen a Espanya tenen més de 15 anys, el percentatge més alt mai assolit en la història recent del mercat espanyol.

Els cotxes de segona mà amb una antiguitat d’entre 10 i 15 anys suposen el 23,4% del mercat de cotxes de segona mà, amb un total de 51.225 operacions. Si sumem els percentatges dels cotxes de més de 10 i de més de 15 anys trobem que el 57,4% dels cotxes de segona mà venuts a Espanya tenen més de deu anys.

Aquesta realitat s’explica per un context de crisi generalitzada (amb un descens del 10% del PIB i una taxa d’atur al voltant del 20%) que fa que bona part dels compradors de cotxes de segona mà no puguin afrontar la compra d’un cotxe nou o d’un cotxe d’ocasió amb menys de tres anys d’antiguitat.

Els experts del sector apunten que la crisi no ha tocat fons, i que els compradors cada cop compren més vehicles de segona mà

Més enllà del problema econòmic que suposa la pèrdua de capacitat adquisitiva d’una part molt important dels compradors, val la pena recordar que els cotxes vells són considerablement més contaminants que els cotxes nous (per exemple un dièsel d’abans del 2006 ni tan sols té dret a cap etiqueta ambiental i no pot circular per Barcelona) i que són menys segurs que els cotxes moderns, que han de passar homologacions de seguretat més exigents que les existents ara fa 15 anys.