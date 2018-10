Els cotxes hauran de reduir un 35% les emissions de CO2 abans de 2030

Els cotxes nous que es matriculin a Europa el 2030 hauran de reduir les emissions de CO2 un 35% respecte els valors de 2021, d’acord a un avantprojecte de llei que va aprovar el Consell de Ministres comunitari durant la setmana passada.

La nova llei, que haurà de superar el tràmit de ser aprovada al Parlament Europeu, no ha deixat satisfets a tots els socis comunitaris, ja que alguns països com Suècia o Holanda proposaven que la reducció de CO2 fos del 40%, mentre que altres socis importants encapçalats per Alemanya -i entre els quals es troba l'estat espanyol- van pressionar per mesures menys dràstiques en defensa dels interessos dels fabricants dels seus països.

La iniciativa legislativa comunitària també afectarà tots els vehicles comercials (furgonetes o camions, per exemple) i vol que el 20% dels cotxes que es matriculin a la Unió Europea el 2025 siguin cotxes de zero emissions o d’emssions ultrabaixes, és a dir, inferiors als 50 gr/km. A més a més cada govern estatal podrà implementar les mesures fiscals que consideri oportunes per afavorir les matriculacions de cotxes amb poc impacte mediambiental.

Aquest nou marc normatiu ha generat preocupació entre els principals fabricants del Vell Continent que veuen “materialment impossible” adaptar la seva gamma de productes en un “marge de temps molt estret”. Les principals marques afirmen que cal un període de quatre o cinc anys per projectar nous models, adaptar les fàbriques i línies de producció i per trobar el finançament necessari per impulsar la mobilitat elèctrica.

Amb tot, ara caldrà esperar fins a quin punt els governs europeus podran afavorir el desenvolupament de cotxes ecològics i el desplegament de nous sistemes de mobilitat compartida, com el 'car sharing' o altres sistemes que ja s'apliquen en algunes capitals europees.