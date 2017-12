4 de cada 10 cotxes nous són SUV

Els SUV han arribat per quedar-se. No serà cap moda passatgera, ni han de patir cap bombolla. El creixement dels totcamins al mercat estatal ha estat gradual però incansable, i precisament Catalunya és un dels mercats on aquesta mena de vehicles gaudeix d’una major acceptació.

Segons les principals associacions del sector, el perfil del comprador mitjà d’un totcamí és el d’un home de 52 anys, tot i que aquesta mena de vehicles gaudeix d’una gran popularitat entre el públic femení. Segons els experts, la seva posició de conducció elevada produeix certa sensació de seguretat als seus compradors, sobretot en entorns urbans. A més, el fet de ser més alts i amb suspensions més adaptades els permeten superar més fàcilment petits objectes com ara voreres, sots, carrers empedrats i fins i tot fer petites incursions per camins de terra, tot i que la gran majoria de SUV no disposen de tracció integral ni mode de conducció ‘off-road’.

Els SUV més venuts al nostre mercat són els totcamins mitjans, derivats de la plataforma de models compactes, del segment C. Així doncs, Nissan Qashqai i en menor mesura Hyundai Tucson, Seat Ateca, Kia Sportage i Peugeot 3008 dominen amb mà de ferro la llista dels SUV més venuts.

Quina és la diferència entre SUV i 4x4? Els 4x4 són cotxes pensats i desenvolupats per un ús intensiu fora de l’asfalt. De fet, els 4x4 disposen d’una estructura i una plataforma específica, molt més rígida i pesada que els SUV. Els totterrenys o 4x4 acostumen a disposar també d’una marxa reductora per superar desnivels o ferms amb escassa tracció, mentre que la majoria de SUV o totcamins només disposen d’un sistema de tracció davantera.

Amb tot, sembla que els SUV no han tocat sostre. Els experts del segment apunten que els totcamins seguiran creixent un 25% més al mercat europeu fins el 2020, i que podrien representar més del 50% de les noves matriculacions al nostre mercat.