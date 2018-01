Els 10 cotxes més esperats del 2018

El 2018 arriba farcit de novetats interessants en tots els segments del mercat. Compactes, esportius, totcamins i familiars que han generat expectatives enormes entre el públic i la premsa especialitzada. A continuació escollim 10 dels models que creiem més importants d’aquest any que tot just comença.

Peugeot 508

Qui ha dit que les berlines estan acabades? D’acord, ja no gaudeixen de les preferències dels compradors, però les tradicionals berlines encara aporten aquella dosi extra d’elegància, estil i dinamisme que ni SUV ni 'Crossover' poden oferir. Si el 508 actual ja ens sembla atractiu -va ser presentat fa 4 anys- l’edició de 2018 promet ser un dels cotxes més bonics de l’any. Pel que sembla, el nou 508 serà una berlina de tall gairebé cupè que probablement també disposarà de versió familiar o ‘shooting brake’.

Volkswagen T-Cross

La gran aposta del grup alemany de cara al 2018 és el flamant T-Cross, el SUV basat en el Polo que completarà l’oferta del seu germà T-Roc, el Touareg i el Tiguan en la gamma de totcamins dels de Wolfsburg. Impulsat per motors gasolina i dièsel, les primeres unitats disposaran de potencies compreses entre els 90 i els 150 CV, associades en la seva majoria a una plataforma de tracció davantera (tot i que potser també hi haurà versions més potents i de tracció total un cop presentades les primeres unitats).

Jaguar I-Pace

El primer SUV elèctric mai fabricat per Jaguar arribarà aquest 2018. L’I-Pace disposarà de dos motors elèctrics (un sobre cada eix) amb una potència total de 400 CV i una autonomia de més de 500 quilòmetres. A més, el nou I-Pace gaudeix d’un disseny realment espectacular, molt en la línia del disseny de la marca britànica durant els darrers anys. Per fi un elèctric europeu que no renuncia a l’estil i a l’elegància!

Volvo XC40

La marca sueca torna a sorprendre amb un totcamí urbà i cosmopolita que manté viva l’essència que va fer triomfar al seu germà gran XC90 i que Volvo ha mantingut amb el nou XC60 presentat el 2017. Amb tot l’arsenal tecnològic i de seguretat de Volvo, l’XC40 és l’aposta segura en un segment on els suecs volen consolidar-se com el referent a superar, cosa que ja han aconseguit el seus germans de gamma XC60 i XC90 als seus segments.

Mégane RS

Fa tant que l’esperem que se’ns ha fet llarg. I és que el departament Renault Sport ha volgut cuidar fins el darrer detall de la versió més esportiva i dinàmica del Mégane, l’alternativa als Golf R, León Cupra i Honda Civic Type R en versió francesa. Curiosament, serà menys potent que tots ells, ja que ‘només’ disposarà de 280 CV de potència, però la posada a punt del departament esportiu de la marca -amb un nou disseny del sistema suspensions i de la transmissió- promet emocions fortes. Veurem un nou assalt a Nürburgring durant el 2018?

Jeep Grand Cherokee Trackhawk

D’acord, el SUV més ràpid de la història (amb 707 CV i motor HEMI V8) no és nou, ja es comercialitza als Estats Units. Però no serà fins a la primavera del 2018 que aquesta bèstia arribarà al mercat europeu i podrem gaudir d’aquest vehicle tan potent i descomunal com inútil. Qui necessita un totterreny preparat per funcionar sobre l’asfalt i accelerar de 0 a 100 en 3’5 segons? Probablement ningú, però a gairebé tots ens agradaria tenir-lo.

Nissan Leaf

La segona generació de l’elèctric més venut de la història arriba farcit de novetats, tal i com vam poder comprovar en la seva presentació a Oslo. Noves bateries, nou motor -que arriba als 150 CV de potència- i autonomia de més de 500 quilòmetres són alguns dels punts forts d’un cotxe que significarà la transició vers la mobilitat sostenible de milers de conductors. Una aposta segura, ecològica i que preveiem que no serà excessivament cara: l’opció racional i ecològica del 2018.

Honda CR-V

Els japonesos d’Honda presentaran el nou CR-V el pròxim mes de novembre. El nou CR-V disposarà d’una nova mecànica híbrida anomenada Sport Hybrid i-MMD, que promet millors prestacions i un consum de carburant menor. I atenció, per primer cop Honda renuncia als motors dièsel en un model nou. Tota una declaració d’intencions.

Mercedes Classe A

La segona generació del Classe A arribarà el pròxim mes de maig amb la difícil missió de mantenir l’èxit comercial del seu predecessor. Més tecnològic que el seu predecessor, la Classe A manté una estètica esportiva i atrevida per seguir fidelitzant els nous clients i rejovenir la marca de l’estrella.

Tesla Model 3

No estem del tot segurs que el Model 3 arribi durant aquest 2018 als nostres carrers. Tesla acumula retards i problemes diversos que han fet demorar l’entrega de les unitats del seu Model 3, el primer cotxe assumible –que no vol dir barat- fabricat mai per la marca californiana.

Bonus: Seat Tarraco

No sabem si finalment s’anomenarà així, però el SUv de 7 places que Seat fabricarà a Alemanya serà una de les novetats més importants d’aquest nou any. I pel que hem pogut esbrinar, el frontal del nou SUV gran de Seat, dissenyat a Martorell, serà el que marqui l’estil dels futurs cotxes de la marca, León inclòs.