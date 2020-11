Els cotxes elèctrics i els de combustió podrien costar el mateix l'any 2024

Per què els cotxes elèctrics són tan cars? Per exemple, un cotxe elèctric amb uns 100 o 130 CV de potència i unes autonomies de 300 quilòmetres acostuma a tenir un preu superior als 30.000 euros, quan el mateix model amb la mateixa potència extreta d’un motor tèrmic sovint té un preu de venda inferior als 20.000 euros.

La clau de volta en l’elevat preu dels cotxes elèctrics les té el preu de les bateries de liti, actualment responsables del 40% del preu final del producte. Segons apunta l’estudi de la financera UBS l’any 2024 el preu de les bateries de liti haurà disminuit per sota dels 100 dòlars per kWh, cosa que faria que els cotxes elèctrics fossin tan competitius com els models amb motor de combustió.

La davallada de preu de les bateries de liti també hauria de fer baixar el preu dels cotxes híbrids i híbrids endollables, que encara avui segueixen sent sensiblement més cars que els vehicles amb motor de combustió tradicional.

Si la tendència de compra dels clients a escala mundial segueix apostant pels vehicles de zero emissions -cosa que sembla garantida per les polítiques adreçades en aquest sentit per part de les institucions- i el seu preu els fa més assequibles pel gruix de la població, l'estudi apunta que els cotxes elèctrics arribarien a significar el 17% del total de cotxes nous el 2025 i el 40% del total l’any 2030.

Segons conclou l’estudi d’UBS, els fabricants que segueixin aferrats a les vendes de models de combustió seran superats pels fabricants que ja estan més preparats en el sector dels cotxes elèctrics, i no dubta en assenyalar a Tesla i Volkswagen com dos dels fabricants amb més futur del mercat gràcies a la seva decidida aposta per l'electrificació de la seva gamma.