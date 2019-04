El primer cotxe solar es fabricarà a Suècia i tindrà 300 quilòmetres d'autonomia

Ara fa un temps us vam presentar el Sono Sion, el prototip de cotxe solar de la companyia alemanya Sono Motors, un prototip que disposava de 350 cèl·lules solars repartides per tota la carrosseria del vehicle que poden emmagatzemar prou energia cada dia per a garantir 34 quilòmetres d'autonomia del cotxe. Una autonomia escassa, però compensada per un punt de recàrrega elèctrica convencional que permetia ampliar l'autonomia del cotxe fins als 250 quilòmetres.

Sono Motors, que havia promès que començaria a fabricar el cotxe tan bon punt tinguessin 5.000 reserves, ha arribat a un acors amb la NEVS (National Electric Vehicle Sweden) per començar a fabricar el cotxe a l’antiga planta de Saab a Trollhattan, ciutat situada al sud-oest de Suècia, no massa lluny de Göteborg.

Aquestes instal·lacions i l’aliança entre els dos fabricants podria permetre que el Sion, que començarà a fabricar-se l’any vinent, tingui una producció anual sostinguda de 43.000 cotxes, fins arribar a les 260.000 unitats en vuit anys que ha fixat com a objectiu la ‘start-up’ alemanya.

Tot i que en un primer moment Sono Motors havia anunciat un preu de 16.000 euros, el preu final del cotxe serà de 25.500 euros més la bateria, que es podrà comprar o llogar en funció del client. La marca afirma, però, que ja ha rebut més de 9.800 reserves del cotxe al seu lloc web que li han permès finançar una part de l’arrencada del projecte.

A més, el Sono Sion vindrà preparat de sèrie pel ‘car sharing’ o cotxe compartit, i els propietaris podrien llogar el seu cotxe quan no l'utilitzin tant per un ús de vehicle convencional o de central elèctrica portàtil.