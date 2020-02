El coronavirus obliga a suspendre el Saló de l’Automòbil de Pequin

El Saló de l’Automòbil de Pequín (Beijing International Automotive Show) és un dels esdeveniments més importants de tot el sector automobilístic a nivell mundial, però el brot del coronavirus que afecta el gegant asiàtic –que ja supera els 70.000 infectats i més de 1.700 morts confirmats– ha obligat els organitzadors de l’esdeveniment a suspendre’l preventivament.

Després de l’anunci de les cancel·lacions dels Grans Premis de Fórmula 1 i Fórmula E, ara li toca el torn al Saló de l’Automòbil de la capital xinesa, que s’havia de celebrar entre el 21 i el 30 d’abril. Els organitzadors han anunciat en un comunicat a la seva pàgina web que estan treballant en possibles noves dates per intentar reprogramar l’esdeveniment.

El brot del coronavirus ha estat un cop dur per al sector automobilístic xinès, que fins i tot ha vist com la nova fàbrica de Tesla a Xangai ha hagut de suspendre la seva activitat, la qual cosa ha generat importants retards en les entregues del Model 3 en el mercat local. I Tesla no està sola: pràcticament tots els grans fabricants automobilístics locals han hagut de suspendre la producció de cotxes nous, i les aturades de les indústries auxiliars també han provocat retards i faltes de subministrament en altres escenaris com l'europeu.

A aquest inconvenient cal sumar-hi el fet que els últims dos anys han caigut les vendes de cotxes nous a la Xina de manera força significativa, senyal que molts experts interpreten com un refredament del creixement econòmic xinès.