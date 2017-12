A on pots comprar l’etiqueta mediambiental del teu vehicle?

Tot i que la DGT va fer una tramesa massiva d’etiquetes mediambientals durant tot l’any passat, molts propietaris de vehicles que haurien de poder lluir una de les etiquetes mediambientals (Zero, Eco, A i B) que el permeten circular per les zones de baixes emissions no han rebut el seu distintiu, bé per canvi d’adreça o pel fet d’haver extraviat l’enganxina.

A partir del pròxim 15 de desembre aquests propietaris podran demanar una etiqueta distintiva a qualsevol oficina de correus, que li tramitarà l’adhesiu corresponent a l’acte previ pagament de 5 euros. Això sí, caldrà presentar el DNI del titular i e permís de circulació del vehicle, que els operaris de correus introduiran al seu sistema i podran emetre l'adhesiu corresponent.

Tot i que encara no és obligatori col·locar l’adhesiu, tant el Servei Català de Trànsit com la resta d’autoritats estatals i municipals aconsellen enganxar-lo a la part inferior del parabrises per identificar ràpidament el vehicle i el seu índex de contaminació.